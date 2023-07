Remy Ramjiawan

Zondag 9 juli 2023 17:48 - Laatste update: 17:58

Lando Norris is als tweede over de streep op Silverstone gekomen. De Brit lag eventjes aan kop, maar kan prima leven met P2 op zijn thuiscircuit. Het moest allemaal nog even gebeuren en aan het einde van de race kwam Lewis Hamilton aanzetten, maar uiteindelijk is het podiumplekje niet in gevaar gekomen.

De 23-jarige McLaren-coureur ving de race op Silverstone aan als tweede. Bij de start kon hij Verstappen nog te grazen nemen en lag hij voor enkele ronden aan de leiding van de race. Toch moest Norris zich uiteindelijk gewonnen geven, toen de Nederlander langszij kwam. De Brit was niet helemaal tevreden over de bandenkeuze bij de pitstop, maar wist uiteindelijk succesvol zijn tweede plek tegenover Lewis Hamilton te verdedigen.

Bizar

Onder luid gejuich vertelt Norris na afloop van de race: "Best bizar. Ik wil wel beginnen met het bedanken van het team, want zij hebben echt geweldig werk verzet. Zonder al hun harde werk, was dit echt niet mogelijk geweest." Hoewel Norris vanaf P2 vertrok, was toch de grote vraag wat de racepace van de MCL60 zou zijn. Met dat tempo zat het uiteindelijk wel goed en Norris moet zichzelf in de arm knijpen: "Dit is echt geweldig en best bizar."

Bandenkeuze

Uiteindelijk ging Norris, tegen zijn eigen wens in, over naar de harde banden en daar snapt hij nog steeds niet de bedoeling van. "Ze hadden me op een gegeven moment op de harde band gezet en ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom. We zijn op sommige vlakken nog steeds beginners", zo knipoogt hij. "Ze wilden me denk ik iets meer stress geven. Ik denk dat dit uit de hoed van Zak [Brown] komt. Ik wilde de softbanden inderdaad, dat was op dat moment logischer, ook met die safety car in gedachten." Toch ligt hij er verder niet wakker van, want het podium is binnen: "Het maakt me eigenlijk verder niet uit. Ik ben als tweede afgevlagd, dus het is allemaal prima."

Duels

Tijdens de race knokte Norris nog even met Verstappen en later in de wedstrijd moest hij verdedigen ten opzichte van Hamilton. "Geweldig gevecht met Lewis. Ik kon hem van me afhouden, ondanks dat ik wel wat fouten maakte. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb geknokt met Max, voor zolang dat mogelijk was. Verder was het een lange en eenzame race, maar het was fantastisch", aldus een tevreden Norris.