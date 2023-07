Vincent Bruins

Zondag 9 juli 2023 11:01 - Laatste update: 11:10

Zhou Guanyu maakte bij de start van de Britse Grand Prix vorig jaar een angstaanjagend ongeluk mee. Sindsdien zijn er aanpassingen gemaakt aan niet alleen het circuit van Silverstone, maar ook aan de rolbeugels van de Formule 1-auto's. Zhou kijkt liever niet terug naar de herhalingen van zijn crash.

De Alfa Romeo-coureur werd na het doven van de lichten op het achterwiel geraakt door George Russell. De Chinees kwam op hoge snelheid op de kop terecht en gleed over het asfalt richting de grindbak waar hij nog meermaals koprolde. Hij kwam achter de bandenstapels en vangrail tegen de hekken tot stilstand. Zhou liep geen ernstige verwondingen op en hoefde geen Grand Prix te missen.

Geen nachtmerries

"Momenteel denk ik er niet meer aan. Het is in het verleden, het is gebeurd," legde Zhou uit voor het raceweekend in het Verenigd Koninkrijk. "Terugkomend naar Silverstone, natuurlijk komen er wat meer emoties bij kijken. Ik kijk eigenlijk wel uit naar de race, aangezien we vorig jaar wel de snelheid hadden vóór wat er gebeurde op de zondag. En ik vind de baan over het algemeen ook wel leuk." Of hij nachtmerries heeft gehad van de crash, antwoordde de Chinees: "Gelukkig niet. Terwijl ik in het medisch centrum lag, moest ik zien wat er was gebeurd, omdat ik wist dat iemand mij van achteren had geraakt. Ik weet nu waardoor ik over de kop ging en sindsdien heb ik tot op de dag van vandaag nooit meer een filmpje gekeken van het ongeluk. Het was een enorme crash, en natuurlijk was het ook eng, maar het heeft me daarna niet afgeleid."

Aanpassingen aan circuit

De grindbak aan de buitenkant van de eerste bocht is vervangen door een uitloopzone van 40 bij 40 meter van asfalt. Een van de gevaarlijke aspecten van de crash van Zhou was het feit dat zijn Alfa Romeo zich in de grindbak groef en daardoor over de bandenstapels vloog. Silverstone-directeur Stuart Pringle bevestigde een aantal maanden geleden dan ook dat het circuit veel werk had verricht tijdens de winter: "Daar ligt nu een enorme strook asfalt in plaats van grind om ervoor te zorgen dat de auto's zich niet ingraven. Dat was het echte probleem toen." Daarnaast kregen alle teams van de FIA de opdracht om hun rolbeugels te versterken. Deze ging namelijk door de eerste koprol kapot, waardoor de helm van Zhou haast schraapte over de baan.