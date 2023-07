Vincent Bruins

Zaterdag 8 juli 2023 19:20 - Laatste update: 19:45

Valtteri Bottas kwam aan het einde van de eerste kwalificatiesessie voor de Britse Grand Prix stil te staan. Waar eerst werd gedacht dat de Ferrari-krachtbron de geest had gegeven, nadat de Fin over de boardradio zei dat hij "geen power" meer had, blijkt nu dat Alfa Romeo simpelweg is vergeten zijn C43-bolide te tanken.

Bottas leek er in Q1 op het circuit van Silverstone wat beter bij te zitten dan tijdens de kwalificaties van de voorgaande Grands Prix. Hij werd elfde en mocht dus door naar Q2, maar hij zou niet in actie komen in die sessie, omdat hij in de laatste minuut van Q1 stil kwam te staan. Dat bracht hem automatisch op P15, maar er hangt nu een diskwalificatie boven zijn hoofd.

Overtreding artikel 6.5.2

Na de kwalificatie worden alle auto's gecheckt of ze nog genoeg benzine over hebben in de auto voor een monster van 1 liter en voor het terugrijden naar de garage, wat voor Silverstone 2,39 liter is. Bij Bottas kon de FIA slechts 0,09 liter uit de Alfa Romeo halen en dus lijkt het erop dat de renstal uit Zwitserland vergeten is benzine in zijn bolide te doen. Jo Bauer, de technisch afgevaardigde van de autosportbond, speelde de informatie door naar de stewards. Bottas zou artikel 6.5.2 van de technische reglementen hebben overschreden door geen monster van 1 liter benzine aan de FIA te kunnen overhandigen. In het verleden resulteerde dit altijd in een diskwalificatie en dat wordt ook nu verwacht.

Update (19:35 Nederlandse tijd): de diskwalificatie van Bottas is nu bevestigd door de FIA. De Fin zal de wedstrijd op Silverstone vanaf de allerlaatste positie moeten aanvangen.

Zhou Guanyu

Alfa Romeo moest ook al naar de stewards komen na een incident tussen Zhou Guanyu en de Alpine van Esteban Ocon. De Chinese coureur leek Ocon er op een beetje een ongelukkig moment langs te laten tijdens de eerste kwalificatiesessie op de baan in Northamptonshire. Zhou heeft echter uitgelegd dat hij Lewis Hamilton moest ontwijken en daardoor aan de linkerkant van Maggotts terechtkwam en dat hij Ocon alleen maar meer had opgehouden, als hij de baan was overgestoken. Zhou wordt daarom niet bestraft.