Vincent Bruins

Zaterdag 8 juli 2023 18:24 - Laatste update: 18:44

Voor het vijfde Grand Prix-weekend op rij heeft Max Verstappen de pole position verdiend. Het is ook het vijfde Grand Prix-weekend op rij waarin Sergio Pérez vóór de top tien-kwalificatie wordt geëlimineerd. De Mexicaan haalde niet alleen Q3 niet, hij haalde zelfs Q2 uit. Pérez zal de race in het Verenigd Koninkrijk vanaf P16 moeten aanvangen.

De Red Bull Racing-coureur zat in Q1 in de gevarenzone, toen de sessie werd hervat met nog drie minuten te gaan. Het circuit van Silverstone was aan het opdrogen en idealiter rijd je dan helemaal achteraan om de beste kans te hebben op een goede rondetijd. Pérez was echter degene die het veld naar buiten leidde en hij had niet de snelheid om hoger te eindigen dan zestiende.

Artikel gaat verder onder video

Schadebeperking

"Ja, ik denk dat de rode vlag langer duurde dan we hadden verwacht," begon Pérez tegenover onder andere GPFans. "Dat hielp niet bij het proberen de temperatuur in de banden te houden. Het is zonder dat we het daarop moeten verliezen, weet je, zeker aangezien we een prima vrijdag hadden. Onze racepace zag er erg goed uit. Dus ja, we zullen vanachter moeten beginnen. Het zal wederom een race worden waarin we zullen proberen de schade te beperken."

OOK INTERESSANT: Pérez denkt dat F1 met Pirelli poging heeft gewaagd dominantie Red Bull te stoppen

Wisselvallige omstandigheden

"Ik denk dat ik het het moeilijkst heb met de auto in deze omstandigheden," vervolgde de Mexicaan. Tijdens Q1 vielen er hier en daar regendruppels, wat de baanomstandigheden nogal onvoorspelbaar maakten. "Mijn problemen komen alleen maar duidelijker naar voren in wisselvallige omstandigheden. Dus dat is iets waar we als team aan moeten werken om te begrijpen wat we kunnen doen om te verbeteren. Zo simpel is het."