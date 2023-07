Lars Leeftink

Vrijdag 7 juli 2023 14:51 - Laatste update: 14:52

Red Bull Racing heeft de motoren van Max Verstappen en Sergio Pérez voorafgaand aan het Formule 1-raceweekend in Groot-Brittannië vervangen. Drie andere coureurs zijn ook flink aan de beurt, maar gridstraffen werden er niet uitgedeeld door de FIA.

Bij Verstappen wordt zijn verbrandingsmotor, Turbocharger, MGU-H en MGU-K vervangen. Het is de derde motor voor Verstappen, dus er volgt geen gridstraf. Ook de Exhaust System van de Nederlander is vervangen, maar aangezien dit zijn vierde is zal er ook daar geen gridstraf volgen. Al deze onderdelen zijn ook bij Pérez vervangen. Voor de Mexicaan is het de derde motor en zijn vierde Exhaust System, waardoor er geen gridstraf zal worden uitgedeeld. Het lijkt hier overigens niet om een probleem te gaan, maar om een geplande wissel van de onderdelen.

Overige coureurs

Nog drie andere coureurs waren aan de beurt in Silverstone. George Russell, Nyck de Vries en Nico Hülkenberg zien hun verbrandingsmotor, Turbocharger, MGU-H en Exhaust System vervangen worden. Bij De Vries en Russell wordt ook nog eens de MGU-K vervangen. Voor De Vries en Russell is het hun derde motor, terwijl Hülkenberg aan zijn vierde motor begint. Ook geen gridstraffen voor deze drie coureurs, maar voor Hülkenberg is de volgende motorwissel wel een flinke gridstraf waard.

Versnellingsbak

Qua versnellingsbakken zijn er twee coureurs die dit weekend met een compleet nieuwe versnellingsbak gaan rijden. Pérez begint in Silverstone aan zijn derde versnellingsbak van 2023 en krijgt daar geen straf voor. Hülkenberg ziet ook zijn versnellingsbak vervangen worden en is nu bezig aan zijn vierde. De volgende versnellingsbak is voor de Duitser dus ook hier een gridstraf. Zowel bij de motoronderdelen als bij de versnellingsbak zit Hülkenberg dus op het randje van een gridstraf.