Remy Ramjiawan

Vrijdag 7 juli 2023 13:32 - Laatste update: 13:32

De FIA heeft zich uitgesproken over Lewis Hamilton die donderdagmiddag te laat aanschoof bij de persconferentie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Daarmee overschreed de zevenvoudig kampioen artikel 19.1a van het sportreglement en Mercedes heeft hiervoor een waarschuwing gekregen.

Hamilton was afgelopen donderdag ingedeeld om bij de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Silverstone te zijn. De Brit was volgens GPFans-reporter Jan Bolscher slechts enkele minuten te laat. Het zou gaan om zo'n drie a vier minuten nadat de sessie begon. De FIA staat erom bekend dat het strikt is als het gaat om de reglementen en Mercedes ontvangt daarom een berisping van de autobond.

Artikel gaat verder onder video

Reprimande

De FIA heeft met de team representative van Mercedes gesproken. Daaruit bleek dat de agenda van Hamilton beheerd wordt door het team en daardoor ligt de schuld volgens de autobond niet bij de coureur, maar bij de renstal. Aangezien het schema op de donderdag vaak in controle is van de teams, vindt de FIA een berisping de juiste maatregel.