Jan Bolscher

Donderdag 6 juli 2023 17:27 - Laatste update: 17:58

George Russell heeft in tegenstelling tot Max Verstappen geen probleem met het eventueel toevoegen van meer races aan de Formule 1-kalender, mits er buiten de raceweekenden om minder verplichtingen voor de coureurs zouden zijn.

De Formule 1 lanceerde eerder deze week de racekalender voor 2024. Net als dit jaar in eerste instantie de bedoeling was, staan er 24 Grands Prix op de lijst met bestemmingen. Het seizoen wordt afgetrapt met een double header in Bahrein en Saoedi-Arabië, waarna Australië, Japan, China en Miami op het programma staan. Hierna reist de karavaan af richting Europa. Alhoewel de kalender voor 2024 logistiek gezien logischer is ingedeeld dan die voor 2023, blijft het een uitdaging voor alles en iedereen werkzaam binnen de Formule 1. Max Verstappen is dan ook van mening dat 24 races te veel van het goede is, zo liet hij optekenen in Silverstone. George Russell dent daar anders over.

Artikel gaat verder onder video

Meer races, minder verplichtingen

"Ik hoor de opmerkingen van Max de hele tijd, maar ik doe waar ik van hou", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Hoe meer hoe beter, tot op een bepaalde hoogte. We zijn de gelukkigste en meest bevoorrechte mensen ter wereld doordat we Formule 1-coureurs zijn, maar natuurlijk zijn er heel veel dingen die daar verder bij komen kijken. Ik zou met liefde meer races verrijden, met minder verplichtingen buiten de raceweekenden om. Red Bull werkt hard aan het marketingperspectief. Ik zou het graag wat efficiënter qua kosten en reizen zien. Het is vrij pittig voor ons allemaal om van de ene na de andere race te reizen. Met name de eerste vier races: Australië, Japan en China. Maar er wordt progressie geboekt en het gaat de goede kant op.

Pensioen Verstappen

Op de vraag waarom hij denkt dat Verstappen klaagt over de kalender, grapt Russell: "Ik denk dat hij klaagt omdat hij meer geld wil. Hij is de best betaalde coureur op de grid, en terecht kijkend naar wat hij heeft behaald. Maar ik denk dat het een tactiek van hem is: de dreiging van met pensioen gaan en dat soort dingen. Ik hoop dat hij dat niet doet. Ik hoop dat hij net zo lang blijft als ik, want ik wil tegen de beste coureurs ter wereld vechten. Ik neem het nu één tegen één op tegen Lewis, ik wil de kans om dat ook met Max te doen, net als met Charles [Leclerc] en Lando [Norris]."

Een goede positie

Verstappen heeft de laatste tijd meer dan eens zijn twijfels uitgesproken over de toekomst van de Formule 1. Russell is echter van mening dat de sport de goede kant op beweegt: "Ik denk dat we ons als sport in een goede positie begeven, maar het is een uitdaging. We kunnen niet steeds meer verplichtingen en races toe blijven voegen. Voor mijzelf weet ik dat meer races toevoegen zonder andere verplichtingen zodat je geen overuren draait niet erg is. Ik weet vrij zeker dat dat ook zo is bij Red Bull. Als we geen andere verplichtingen hebben, zouden we het prima vinden om ieder weekend te racen", besluit hij.