Vincent Bruins

Woensdag 5 juli 2023 10:23

Als we Zhou Guanyu moeten geloven, dan heeft hij afgelopen zondag zijn eerste podium in de Formule 1 behaald. Op Instagram liet hij weten "verheugd met P2" te zijn. In werkelijkheid werd de Chinese coureur echter als twaalfde geklasseerd op de Red Bull Ring.

Track limits waren het onderwerp van het weekend in Stiermarken. In de vrijdagskwalificatie kwam Sergio Pérez bijvoorbeeld niet in Q3 terecht, omdat een ronde van hem werd verwijderd, nadat bleek dat hij niet binnen de lijntjes had gekleurd. Tijdens de Grand Prix op zondag werden al een boel tijdstraffen voor track limits uitgedeeld en daar kwamen na afloop nog eens negen bij.

Artikel gaat verder onder video

Russell wint voor Zhou

Er waren slechts twee coureurs in het hele veld die geen waarschuwing of straf kregen voor het overschrijden van track limits en dat waren George Russell en Zhou. De eerstgenoemde werd geklasseerd als zevende, vijf posities voor Zhou, en dus vindt de Alfa Romeo-coureur dat hij tweede is geworden in de Oostenrijkse Grand Prix, als we alleen de ronden meetellen die niet verwijderd zijn. Dat liet hij op een grappige manier weten via Instagram.

OOK INTERESSANT: James Key na ontslag bij McLaren aan de slag als technisch directeur Alfa Romeo

Hoe nu verder met Alfa Romeo?

"Ja, dat gaat altijd het geval zijn," antwoordde de 24-jarige uit Shanghai op de vraag van motorsport.com over het feit of hij zich zorgen maakt dat Alfa Romeo niet snel genoeg met upgrades voor de C43-bolide komt. Het team uit Hinwil heeft momenteel negen punten en vecht met Haas die op elf staan, Williams met zeven en AlphaTauri met twee, om de zevende plek in het constructeurskampioenschap. "Vergeleken met de grotere teams die natuurlijk meerdere upgrades meebrengen als er iets niet werkt, moeten wij ons aan het plan houden wat we voorafgaand aan het seizoen hebben opgesteld. Natuurlijk doen we ons best, maar het is niet makkelijk en het zijn een aantal moeilijke weekenden geweest voor het team. We hebben het hier niet over tienden of honderdsten, maar duizendsten van een seconde. Ik heb Q2 tweemaal gemist op slechts 0.006 seconden over twee rondjes."