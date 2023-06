James Key na ontslag bij McLaren aan de slag als technisch directeur Alfa Romeo

Jordy Stuivenberg

Woensdag 7 juni 2023 09:42 - Laatste update: 09:50

Alfa Romeo F1 heeft James Key aangetrokken als technisch directeur. Key vertrok eind maart bij McLaren en het zou zomaar kunnen dat er toen al gesprekken gaande waren met Alfa Romeo, want hij start op 1 september al bij het team uit Hinwil.

Alfa Romeo is op dit moment naamgever van Sauber Motorsport, maar vanaf 2026 gaat de renstal verder als fabrieksteam van Audi. Daarom werd eerder teambaas Andreas Seidl al weggehaald bij McLaren en komt nu ook Key over. Hij zal de komende jaren mede vormgeven aan het nieuwe team, zodat Audi straks niet lang nodig heeft om competitief te zijn.

Key werkte eerder al bij Sauber F1 tussen 2010 en 2012 en ontwierp destijds de C31, waarmee Sergio Pérez en Kamui Kobayashi vier keer op het podium eindigden. Verder werkte hij bij Jordan en opvolgers Midland, Spyker en Force India, stond hij onder contract bij Toro Rosso en ging hij in 2019 uiteindelijk bij McLaren aan de slag. Zijn meest recente succes is de 1-2 van McLaren tijdens de Grand Prix van Italië in 2021.

Vertrek McLaren

Eind maart vertrok Key bij het Britse team na een interne reorganisatie. Dat had er alles mee te maken dat McLaren sinds 2020 terrein verloor in het constructeurskampioenschap. In dat jaar werd het team nog derde, in 2021 eindigde het als vierde en vorig jaar sloot McLaren het WK af als nummer 5. Het zou er ook mee te maken kunnen hebben dat McLaren lucht kreeg van de gesprekken met Sauber, maar daarover volgen natuurlijk geen officiële mededelingen.

"Ik ben blij dat James terugkeert naar Hinwil, waar hij mede vorm gaat geven aan de toekomst van het team", aldus Sauber-baas Seidl. "Er is veel veranderd sinds hij hier werkte, maar de drive en toewijding zijn hetzelfde gebleven. Het aantrekken van James is een cruciale stap. Hij heeft veel ervaring als technisch directeur, maar ook in verschillende andere rollen."

Cruciale fase

Key komt in Hinwil toch nog veel bekende gezichten tegen en dat doet he goed. "Ik heb heel goede herinneringen aan mijn tijd bij Sauber. Ik kijk ernaar uit om de technische kant van het team te leiden op een van de meest cruciale en spannende momenten in onze historie. We hebben enorm veel werk te doen, maar iedereen is hongerig om terug te keren naar de top."