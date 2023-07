Brian Van Hinthum

Dinsdag 4 juli 2023 20:20

Max Verstappen kreeg afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk van Toto Wolff het verwijt dat hij een 'wraakactie' op Lewis Hamilton ondernomen had tijdens de Sprint Shootout op zaterdag. Sky Sports-verslaggeefster Naomi Schiff is het eens met de Mercedes-teambaas en begrijpt niks van de actie van Verstappen.

Hamilton was zaterdag het kind van de rekening tijdens de Sprint Shootout op de overvolle Red Bull Ring. De zevenvoudig wereldkampioen werd door Verstappen in de weg gereden in bocht één toen hij aan wilde zetten voor een snel rondje op het circuit in Oostenrijk. Dit gebeurde nadat Verstappen door de Brit in de weg gereden werd in de laatste bocht, toen Hamilton op zoek was naar wat ruimte om aan te zetten voor een goede tijd om uit SQ1 te klimmen. Dat lukte uiteindelijk dus niet en Wolff was niet te spreken over de actie van Verstappen.

De Oostenrijker liet in duidelijke taal zijn onvrede na afloop merken. "De fout werd aan onze kant gemaakt", zei hij tegenover Sky Sports. "De communicatie tussen ons en Lewis voorzag hem niet van de juiste informatie om aan de kant te gaan voor Max. Ik denk dat niemand iemand wil hinderen, want als je iemand hindert krijg je een straf. Dat was dus niet de bedoeling. Aan de andere kant, bocht één was een wraakactie [van Verstappen]. Het was om ervoor te zorgen dat zijn ronde [Hamilton] verpest zou zijn. Dus de een was per ongeluk, en de ander bewust. Maar wat maakt het uit? Uiteindelijk keken we naar of het invloed op onze race zou hebben... Ik denk dat het tijdens de drivers' briefing van volgende week besproken zal worden.", liet de voorman optekenen.

Onbegrip van Schiff

Hij krijgt nu bijval van Schiff, verslaggeefster bij Sky Sports. "Het is vrij duidelijk dat het precies dat was", citeert PlanetF1. "Je kunt zijn frustratie zien. Blijkbaar vertelde Max dat hij niet dacht dat de ronde die hij net gereden had, waarin hij gehinderd werd door Lewis, genoeg was om door te komen. Hij begon dus nog een ronde en daarom blokkeerde hij hem in de eerste bocht. Als we dat geloven, ligt mijn zorg na de exit van bocht één richting bocht twee. Daar blokkeert hij hem opnieuw vrij duidelijk. Ik begrijp niet waarom hij dat deed", stelt de presentatrice.

Frustraties

Voor Schiff is het dan ook luid en duidelijk: Verstappen reed bewust bij Hamilton in de weg na de eerdere actie van de Brit. "Ik begrijp de frustraties. Je wil niet gehinderd worden. Hij [Verstappen] weet echter hoe streng ze erop controleren dit seizoen. Hij kon een hoop verliezen met zijn actie. Coureurs zijn soms zeer gefrustreerd onder hun helm. Dan maken ze domme beslissingen. Voor Lewis was het ongelukkig. Het was geen bewuste actie van hem. Natuurlijk hinderde hij Max, maar Max was overduidelijk veel bewuster in wat hij aan het doen was", besluit de Belgische brunette.