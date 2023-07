Remy Ramjiawan

Maandag 3 juli 2023 20:43

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zag zondagavond tijdens de Honda Indy 200 in Mid-Ohio als vijftiende de finishvlag. De Nederlander begon vanaf plek zestien en op een circuit waar vooral de Honda-motoren in het voordeel zijn, kwam de coureur van Ed Carpenter Racing als vijftiende over de streep.

Het 2023-seizoen is nog niet het jaar van Van Kalmthout. De Nederlander moet het dit seizoen vooral uitvechten in het middenveld. VeeKay heeft als teamgenoot de ervaren Ryan Hunter-Reay en het duo probeert het team vooruit te duwen. Met Hunter-Reay als teamgenoot heeft VeeKay een IndyCar-kampioen in de andere bolide zitten, daarnaast wist Hunter-Reay ook nog eens de Indy500 in 2014 te winnen. Aan de kwaliteiten in de auto's zal het dus niet liggen, maar het materiaal is nog niet op orde volgens VeeKay.

Artikel gaat verder onder video

Tactische race

Het was in Ohio vooral een tactische race en met behulp van de strategie wist VeeKay uiteindelijk een plekje te winnen. "Het was een race met veel strategie, waarbij we veel brandstof moesten besparen, dus daar ben ik hard mee bezig geweest. Mijn racetempo was voldoende voor het middenveld, maar hier op de Mid-Ohio Sports Car Course is track position goud waard. Zodoende is het vanaf startplaats zestien heel erg lastig om naar voren te rijden", zo legt hij uit. Ondanks het onderhouden van de systemen heeft VeeKay, naar eigen zeggen, het maximale eruit gehaald. "Met mijn eigen optreden ben ik tevreden. Ik kan met zekerheid zeggen dat er niet meer inzat dan dit resultaat, en daarom ben ik tevreden met mijn eigen prestatie."

Werk aan de winkel

Desondanks hoopt Van Kalmthout dat het tij snel zal gaan keren, want de wagen heeft simpelweg meer snelheid nodig. "Om dat te bereiken zullen we in de komende weken hard aan de slag moeten. Er moeten betere set-ups vindbaar zijn. We blijven knokken, met negen wedstrijden achter de rug zijn we net over de helft wat betreft dit seizoen en ik heb alle vertrouwen in het proces. We blijven hard werken, op naar de volgende", aldus VeeKay. De Hoofddorper heeft momenteel 141 punten verzameld en daarmee bezet hij de zestiende plek in het kampioenschap.