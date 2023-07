Wolff doet boekje open over contractonderhandeling: "Dit is helemaal geen gelddiscussie"

Remy Ramjiawan

Maandag 3 juli 2023 20:08 - Laatste update: 20:21

Hoewel alles erop lijkt te wijzen dat Lewis Hamilton ook volgend jaar weer bij Mercedes zit, is er tot op heden geen krabbel gezet onder een verlenging. De twee partijen hebben hun wens voor een verlenging uitgesproken en in gesprek met Sky Sports F1 legt teambaas Toto Wolff uit dat er 'andere onderwerpen' worden besproken.

De Daily Mail wist eerder te melden dat Hamilton zou hebben ingezet op een contractverlenging van vijf jaar. Mercedes zou volgens het medium niet akkoord zijn gegaan met het voorstel van de zevenvoudig kampioen, hoewel Wolff wel verklaarde dat de partijen in de eindfase van de onderhandelingen zouden zitten. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat de krabbels onder een hernieuwde overeenkomst wordt gezet, toch lijken de onderhandelingen nog moeizaam te verlopen.

Geen discussie over geld

Wolff wil niet aangeven waar het pijnpunt ligt, wel verklaart de Oostenrijker dat het niet om het geld gaat. "Dit is helemaal geen gelddiscussie. Het gaat over de toekomst, wat willen we goed doen en optimaliseren? Ze [management Hamilton] willen het super doen, tot in de details en soms heb je een situatie waarin alles is uitgehakt", zo legt hij cryptisch uit. Waar de gesprekken op dit moment over gaan, dat wil Wolff niet prijsgeven, wel wil hij onderwerpen uitsluiten. "We praten niet meer over contractduur, geld en dat soort zaken. Het zijn andere onderwerpen."

Flirt met Ferrari

De 38-jarige Hamilton heeft naast Mercedes weinig andere opties. Zo werd de naam van de zevenvoudig kampioen enkele weken geleden nog in verband gebracht met Ferrari. Hoewel de combinatie niet eens zo onwaarschijnlijk lijkt, waren de geruchten volgens Hamilton nergens op gebaseerd en kan alleen hij uitsluitsel geven.