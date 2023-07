Remy Ramjiawan

Dat Max Verstappen het in 2023 voor elkaar heeft, dat is inmiddels wel duidelijk. Tijdens de race in Oostenrijk had de Nederlander de overwinning al in zijn zak, al ontbrak de snelste raceronde nog. Tegen de wens van het team in drukte de tweevoudig kampioen zijn zin door, maakte een pitstop en liet aan het einde van de race een 1:07.012 op het bord noteren.

Enkele ronden voordat de vlag viel in Oostenrijk, had Sergio Pérez nog altijd het paarse klokje achter zijn naam staan. Verstappen lag op dat moment zo'n 25 seconden voor nummer twee Charles Leclerc en dus zag de Nederlander wel ruimte voor een pitstop. Toch brengt een pitstop enorm veel risico met zich mee en het team wilde er liever niet aan. Verstappen had daar echter weinig boodschap aan en uiteindelijk ging het team erin mee.

Discussies

Marko onthult bij Auto Motor und Sport dat er toch wel wat discussie was. "Er waren discussies op de radio. Voordat Max te onrustig werd, hebben we gedaan wat hij vroeg en we wilden hem gelukkig maken", zo legt hij uit over de keuze. Ondanks dat de Nederland de 25 punten eigenlijk al in de zak had, wilde hij die extra punt ook nog binnenhalen, zo zag Marko. "Anders had hij de snelste ronde op oude banden gereden. Dat zou nog riskanter zijn geweest. Hij rijdt met ongelooflijk gemak, zoals we van hem gewend zijn", aldus de adviseur van het team.

Klassement

Door de overwinning in Oostenrijk is Verstappen verder uitgelopen in het kampioenschap. De tweevoudig kampioen staat momenteel op 229 punten. Nummer twee Pérez moet het doen met 148 punten en Fernando Alonso was dit weekend afwezig van het podium, maar staat met 131 punten nog altijd op de derde plek.