Remy Ramjiawan

Maandag 3 juli 2023 17:59 - Laatste update: 17:59

Het team van Red Bull Racing gaat ervan uit dat de nieuwe band van Pirelli, die tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië wordt geïntroduceerd, een bescheiden impact zal hebben. De teams hebben tijdens de eerste vrije training in Spanje de kans gehad om het nieuwe rubber te testen, maar vanaf Silverstone hoort de band bij het standaardpakket.

De Italiaanse bandenleverancier is aan de slag gegaan met de feedback van de coureurs, over de huidige banden. De 'oude' band was gebaseerd op een theoretische belasting van de auto's op het rubber en in 2022 bleek dat Pirelli conservatief te werk was gegaan. De huidige generatie Formule 1-auto's genereren meer downforce en belasting op de banden, dan Pirelli van tevoren had verwacht. De nieuwe band moet dat probleem oplossen, maar Red Bull-engineer Paul Monaghan verwacht een minimale verbetering.

Artikel gaat verder onder video

Weinig verschil

Op de vrijdag tijdens het Grand Prix-weekend in Barcelona kregen de teams voor het eerst de kans om het rubber te testen. Daar bleek dat de meeste teams direct hun 'normale' voorbereiding op het raceweekend uitvoerden met de nieuwe prototype band. De renstallen gingen er dus vanuit dat er weinig tot geen verschil zou zijn in vergelijking met de oude banden. Tegenover Motorsport.com legt Red Bull-engineer Paul Monaghan uit: "Op dit moment zou ik zeggen dat de impact bescheiden is. Maar mijn ongelijk kan bewezen worden op Silverstone, toch?"

Data

Ondanks dat Monaghan dus geen grote verschillen verwacht, heeft het team wel veel geleerd over het nieuwe rubber. "Ik zal niet verklappen wat we ervan hebben geleerd. Er zijn niet veel mensen die die eerste vrije training in een normale conditie hebben gereden. Maar we hebben allemaal onze metingen gedaan en op dit moment komt het erop aan voor Silverstone. Er is een impact. Het is een kleine aanpassing en ik denk dat we het op dit moment wel redden, ik denk dat de vuurproef vrijdag en zaterdag of zondag op Silverstone is", aldus Monaghan.