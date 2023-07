Brian Van Hinthum

Zondag 2 juli 2023 17:45

Er strond zondagmiddag weer eens geen maat op het team van Red Bull Racing. Max Verstappen won op dominante wijze de Grand Prix van Oostenrijk, terwijl Sergio Pérez vanaf P15 richting het podium wist te rijden. Christian Horner is trots op de prestaties van zijn team, dat in de vorm van hun leven verkeert.

Het was Red Bull dat zondag in Spielberg weer grote indruk maakte op de Red Bull Ring. Verstappen was het hele weekend vlekkeloos. Op vrijdag kwalificeerde hij op pole position en op zaterdag deed hij dat kunsstukje opnieuw over in de Sprint Shootout. Vanaf die plek wist hij de natte sprintrace later op zaterdag te winnen en dus was het vertrouwen op zondag groot. Hij liet weer eens zien hoe dominant hij is, profiteerde van een goede strategie en reed uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig richting de zege.

Horner is trots

Na afloop van de race op de Red Bull Ring liet Horner weten dolgelukkig te zijn met de prestaties van het team. "Een geweldige race en een geweldige strategie. Het was slim om buiten te blijven tijdens de virtual safety car. Checo had ook een zeer sterk herstel. Een paar mooie inhaalacties op het circuit, wat uiteindelijk allemaal dus goed uitpakte", vertelt de trotse teambaas na afloop van de Grand Prix voor de camera van Viaplay.

Extra pitstop Verstappen

Aan het einde van de wedstrijd ging Verstappen nog naar binnen voor nieuwe banden om de snelste raceronde te kunnen pakken, een actie die niet geheel zonder risico was. Horner denkt daarbij aan de nalatenschap van Dietrich Mateschitz, de Red Bull-oprichter die vorig jaar overleed. "Dietrich zei altijd: 'No risk, no fun'. Je vraagt je af of het het risico waard is voor één punt, maar het zelfvertrouwen in het team is zo groot. Het was uiteindelijk de juiste beslissing. Het is een grote dag voor het team. Dietrich heeft er hopelijk van genoten. Hij is de reden dat we nu allemaal hier zijn. We missen hem", besluit de Brit.