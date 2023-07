Brian Van Hinthum

De Grand Prix van Oostenrijk vindt dit weekend plaats in Spielberg en de race op de Red Bull Ring beschikte nog over een contract tot en met 2027, maar daar komt nu verandering in. De Formule 1 maakt namelijk bekend dat het contract met de race in Stiermarken verlengd is tot en met 2030.

Het is nog maar even geleden dat de Grand Prix van Oostenrijk het contract met de koningsklasse wist te verlengen tot en met 2027, maar inmiddels weet de race in Spielberg op zondag opnieuw heugelijk nieuws te melden. De race op de Red Bull Ring, zeer populair onder Nederlandse fans, zal namelijk ook na 2027 op de kalender blijven staan. Het contract van de race is namelijk tijdens het raceweekend in Oostenrijk verlengd tot en met 2030, waardoor we in ieder geval nog zes keer gaan racen op de Red Bull Ring.

Domenicali in de wolken

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is in de wolken met de contractverlenging. "Ik ben verheugd om dit nieuws bekend te maken met onze exceptionele partners in Oostenrijk. De visie en passie van Dietrich Mateschitz, een man die hield van deze sport, heeft dit alles mogelijk gemaakt. Het is een zeer speciaal moment en een eerbetoon aan hem nu we kunnen bevestigen dat we tot en met 2030 blijven racen op deze ongelofelijke plek. De race in Oostenrijk is een grote favoriet onder coureurs en fans en we kijken vooruit naar de komende jaren met veel spanning en actie", reageert de Italiaan vanuit het land van de Alpen.