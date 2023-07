Brian Van Hinthum

Zondag 2 juli 2023 08:30 - Laatste update: 09:00

Vanmiddag staat na een enerverende vrijdag en zaterdag het hoofdgerecht van het weekend op het menu: de Grand Prix van Oostenrijk. Op zaterdag beleefden we in natte omstandigheden een sprintrace om van te smullen, maar hoe groot is de kans dat we op zondag een vergelijkbaar scenario meemaken?

Zaterdagmiddag wist Max Verstappen na een vrij chaotische en vermakelijke sprintrace beslag te leggen op de acht punten. Na een intens openingsgevecht met teamgenoot Sergio Pérez verdween de regerend wereldkampioen aan de horizon en zag de rest van het veld hem nooit meer terug. Dat alles gebeurde op de intermediates, want het was regenachtig op het circuit in Spielberg. Op de hele baan waren de omstandigheden verraderlijk en dus was er chaos op de Red Bull Ring.

Weersvoorspellingen zondag

Vanzelfsprekend wordt er door een hoop fans gehoopt op eenzelfde scenario voor de Grand Prix van later op zondag. Om 15:00 uur gaan de lichten uit op de Red Bull Ring, maar hoe groot is de kans dat we na zaterdag een herhaling gaan meemaken qua weersomstandigheden? Het lijkt voorlopig een zeer kleine kans. Het weertje in Oostenrijk is vandaag namelijk heerlijk. Met temperaturen van rond de 23 graden Celsius en een doorkomend zonnetje lijkt het voor de aanwezige supporters in Spielberg een dag te worden om van te genieten. Een kans op regen bestaat er wel, maar is klein. Toch blijft het verraderlijk in de bergen en kan het weer nog omslaan.