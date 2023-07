Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 juli 2023

Sergio Pérez beleefde zaterdag een enerverende race tijdens de Grand Prix van Oostenrijk-sprintrace en dat zat hem met name in de start, waar hij zijn kansen schoon zag om Max Verstappen te grazen te nemen. De Nederlander nam hem dat niet in dank af, maar ook de Mexicaan was gefrustreerd.

De sprintrace voor de Grand Prix van Oostenrijk beloofde met de gevallen regen voorafgaand aan de korte race een hoop spektakel en dat beloofde spektakel werd meteen tijdens de start al geleverd. Pérez vloog werkelijk uit de startblokken in de run naar bocht één en de Mexicaan wist als eerste de eerste bocht door te komen. Het was vervolgens Verstappen die met meer tractie uit de bocht kwam, waardoor hij vanuit de slipstream aan de buitenkant bij Pérez opdook en meteen een poging waagde zijn leiding terug te pakken. De man uit Guadalajara gooide echter resoluut de deur dicht en duwde de Nederlander op het gras, dit tot woede van Verstappen.

Discussie

Dat leverde de nodige frustraties op de boardradio op van beide kanten. Na afloop van de race viel te zien hoe het tweetal discussieerde over het voorval en de vrede leek langzaam maar zeker tijdens het gesprek terug te keren. Pérez reageert enkele minuten later op de sessie in Spielberg. "Ik had een goede start en een beetje een gevecht met Max. Daarna verloor ik de positie aan Nico, het was behoorlijk lastig."

Plek teruggegeven

Hij gaat vervolgens in op het gevecht met Verstappen. "Ik zag hem daar niet. Ik had een hele slechte eerste bocht, dus ik probeerde het te beschermen. Toen ik doorhad dat hij er zat, opende ik de deur en gaf ik de plek terug richting bocht twee. Maar ja, het is allemaal goed. We hebben er net over gepraat." Uiteindelijk zegt de Mexicaan nog dat het lastig was om de banden te managen richting het einde, maar dat hij blij was dat hij de RB19 heelhuids over de streep bracht.