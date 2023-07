Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 juli 2023 16:50

Max Verstappen en Sergio Pérez maakten er tijdens de opening van de sprintrace van de Grand Prix van Oostenrijk een intens gevecht dat maar net goed afliep en het Red Bull-duo nam elkaar de start niet in dank af. Op de boardradio maakten de Nederlander en Mexicaan hun onvrede duidelijk.

De start van de sprintrace van de Grand Prix van Oostenrijk kende vooraan een hoop spektakel. Pérez vloog werkelijk uit de startblokken in de run naar bocht één en de Mexicaan wist als eerste de eerste bocht door te komen. Het was vervolgens Verstappen die met meer tractie uit de bocht kwam, waardoor hij vanuit de slipstream aan de buitenkant bij Pérez opdook en meteen een poging waagde zijn leiding terug te pakken. De man uit Guadalajara gooide echter resoluut de deur dicht en duwde de Nederlander op het gras, dit tot woede van Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Intens Bull-gevecht

Even later was het Verstappen die met een zeer diepe remactie bij de volgende bocht zijn kans schoon zag, de RB19 aan de binnenkant van Pérez parkeerde en de Mexicaan op zijn beurt geen gelegenheid gaf om in te sturen, waardoor hij uit moest wijken richting de uitloopstrook. Dat zorgde dan weer voor frustraties bij Peréz. De nummer twee in het wereldkampioenschap moest de leiding uit handen geven en zag tot overmaat van ramp Nico Hulkenberg profiteren van de actie.

Woede over en weer

Het zorgde voor twee withete Red Bull-coureurs op de boardradio richting de pitmuur. Verstappen deed eerst zijn beklag: "Hij duwde mij eraf man, what the fuck!", klonk de duidelijke taal van de regerend wereldkampioen. Ook Pérez kon weinig begrip opbrengen voor zijn Nederlandse teammaat. "Wat is er mis met Max man?", zo riep de ervaren coureur. Dat wordt een gezellig babbeltje na afloop van de sprintrace.