Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 juli 2023 15:45

Nico Hulkenberg loopt natuurlijk alweer enige jaren mee in de motorsport en dit seizoen is hij terug en beleeft hij veel plezier bij Haas. Ondertussen ziet hij hoe zijn vriend Max Verstappen het uitstekend doet en de Duitser steekt zijn bewondering voor de Nederlander niet onder stoelen of banken.

Hulkenberg is sinds dit seizoen bezig aan zijn tweede leven in de Formule 1. De ervaren Duitser kreeg van Guenther Steiner plotseling de mogelijkheid om bij Haas in te stappen en zijn jongere landgenoot Mick Schumacher af te lossen. Dat doet Hulkenberg naar behoren en met name op de zaterdagen laat hij regelmatig mooie dingen zien. Ook dit weekend zit de Haas-coureur er in de kwalificaties weer goed bij, waarbij hij tijdens de Sprint Shootout zelfs de vierde tijd wist te noteren.

Lofzang voor Verstappen

Toch kijkt ook hij maar naar één coureur die de scepter zwaait: Verstappen. In een uitgebreid interview met Algemeen Dagblad vertelt de Nederlands sprekende Hulkenberg over zijn goede relatie met Verstappen, die hij in de paddock ook regelmatig begroet met teksten als 'Hé rukker', en vice versa. "We gaan al zo ver terug, samen… Hoe ik Max zie? Als een absolute killer. Hij is gewoon zo ongelooflijk goed. Zoveel natuurtalent. Maar hij is ook een heel aardig, charmant mens. Een no-nonsense kerel. Hij vertelt je gewoon hoe het is, is eerlijk tegen je. En dat kan ik wel waarderen.”

Gedoemde Red Bull-stoeltje

De Duitser onthult vervolgens gesprekken met Red Bull Racing gevoerd te hebben in het verleden, maar is ergens blij niet op het moeilijke stoeltje naast Verstappen te zitten. "Er zijn wel wat gesprekken geweest, met Helmut, ja. Maar ik had zelf nooit het idee dat het écht serieus werd. Was wel mooi geweest, bij zo’n topteam. En ook weer niet. Want teammaat van Max zijn, hè... Dat is wel écht de ultieme uitdaging voor coureurs. Waarschijnlijk het meest lastige stoeltje van de grid, ja...", besluit de man uit Emmerik.