Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 juli 2023 14:49

Lewis Hamilton gaf donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk aan dat er wat moest gebeuren om de dominantie van teams in de Formule 1 in te dammen. De uitspraken schoten bij Max Verstappen in het verkeerde keelgat en ook Christian Horner moet lachen om het idee van de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton leek op de donderdag in Oostenrijk wel zin te hebben in een discussie. Hij kwam met een idee om dominantie van teams aan de hand van een datum in te perken. Vanaf die datum zouden teams pas aan de auto van volgend seizoen mogen werken. "Laten we zeggen 1 augustus. Dat wordt dan het moment waarop iedereen mag beginnen, zodat niemand een voordeel kan krijgen voor het volgende jaar, want dat is gewoon klote." Hij lijkt op dit moment met name op Red Bull te doelen. "Waarschijnlijk zijn ze [Red Bull] zich nu al aan het focussen op de auto van volgend jaar. Ze staan zóver voor op de rest, dat ze eigenlijk geen veranderingen aan de auto van dit jaar hoeven door te voeren."

Moeilijk toezicht te houden

Verstappen haalde later die dag zijn schouders op: "Ik heb hem dit ook niet horen zeggen toen hij al die jaren titels won, toch? Dan lijkt het mij nu ook niet op z’n plaats. Dit is hoe Formule 1 werkt." Hij krijgt nu bijval van teambaas Horner. De Brit denkt dat een dergelijk voorstel niet eens mogelijk is. "Ik denk dat het een ongelofelijk moeilijk iets is om toezicht op te houden. Hoe kun je in hemelsnaam zeggen: 'Oke, ga maar!' Hoe kun je voorkomen dat mensen denken of werken aan de auto van volgend jaar", wordt de Brit geciteerd door RaceFans.

Windtunnel

Wat betreft de Britse teambaas is het huidige systeem meer dan voldoende om voor een eerlijk speelveld te zorgen. "Ik denk dat we al een soort handicapsysteem in de Formule 1 hebben met de beperking van de tijd in de windtunnel. Franz [Tost] heeft bijna dubbel de tijd van wat wij hebben. Dat is een grote handicap. Ik denk dat Aston Martin het gaat voelen tijdens de reset in het midden van het jaar. Wij moeten juist heel goed opletten met wat we besluiten te doen in de windtunnel. Dat heeft effect. Het is een systeem dat eerst niet bestond. Laten we eerst eens kijken hoe dat gaat."