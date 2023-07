Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 juli 2023 13:00 - Laatste update: 13:12

Max Verstappen was vrijdag de grote man in Spielberg, al had de wereldkampioen een aantal lastige middag met track limits tijdens de kwalificatie. Dat ging op zaterdag in de Sprint Shootout al een stuk beter en de regerend wereldkampioen liet opnieuw zien wie de baas is. Vanzelfsprekend is hij tevreden.

Verstappen wist op vrijdag al beslag te leggen op de pole position voor de Grand Prix van Oostenrijk op zondag en de tweevoudig wereldkampioen wist zijn goede vorm ook door te trekken richting de zaterdag. Daar waar vele coureurs het lastig hadden met de verraderlijke omstandigheden, de opdrogende baan en de drukte op het circuit - Lewis Hamilton viel bijvoorbeeld uit in Q1 - hield de Red Bull-coureur de hele sessie het hoofd koel en plaatste hij zijn RB19 op de eerste stek voor de sprintrace.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen tevreden

Goed nieuws dus voor de Nederlander, die na afloop van de sessie even kort geïnterviewd wordt door Naomi Schiff. "Het was een goede sessie. Natuurlijk droogde de baan constant op en dus werden de rondetijden elke keer beter. Het gaat om het vinden van de juiste tijd. Je hebt natuurlijk weinig rondjes vandaag. We hebben het goed gedaan. Ik ben erg blij om eerste te zijn. De baan was natuurlijk niet helemaal droog, maar de auto was snel. Vanmiddag gaan we zien hoe we het gaan doen tijdens een grotere stint", besluit hij.