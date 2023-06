Jeen Grievink

Vrijdag 30 juni 2023 22:35 - Laatste update: 23:51

Lewis Hamilton stond even met een mond vol tanden toen hem na afloop van de kwalificatie in Oostenrijk gevraagd werd of hij aan damage control gaat doen tijdens de Sprint Race morgen. Hamilton snapte maar weinig van deze vraag, aangezien er überhaupt nog gekwalificeerd moet worden voor deze mini-race.

Het schema rondom de sprintraces in 2023 is nog niet voor iedereen even duidelijk, zo bleek wel toen Hamilton vanavond een ietwat opmerkelijke vraag voorgeschoteld kreeg vanuit de media. In de voorgaande jaren diende de kwalificatie op vrijdag voor het bepalen van de startopstelling van de Sprint Race. Dit seizoen ligt dat anders, omdat er een speciale Sprint Shootout is geïntroduceerd voor de zaterdag. De Sprint Race is hierdoor een op zichzelf staand evenement en de kwalificatie op vrijdag heeft hier dus niets mee van doen. Dit was voor een aanwezige journalist niet helemaal duidelijk en hij zaaide dan ook verwarring alom bij Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Wel of niet gekwalificeerd voor Sprint Race?

Het ongemakkelijke media-moment ontstond toen Hamilton na afloop van de kwalificatie werd gevraagd of hij tijdens de Sprint Race aan damage control ging doen. Hamilton moest even twee keer nadenken en kwam toen met het volgende antwoord: "Ik zal niet aan damage control hoeven doen, want we hebben er nog niet eens voor gekwalificeerd (voor de Sprint Race, red.)." Vervolgens ontstond er wat verwarring. "Is dat de kwalificatie voor de Sprint? Dat is voor zondag, ja, precies", zo klonk het in de paddock volgens het Britse Express. "We hebben er nog niet eens voor gekwalificeerd, dus er is geen reden om aan schadebeperking te doen", zo concludeerde Hamilton.

OOK INTERESSANT: Hamilton roept Mercedes op jacht op Verstappen te staken: 'Maakt me minder uit'

Resultaat Sprint Shootout afhankelijk van weer en temperatuur

Hamilton kwalificeerde zich vandaag als vijfde voor de Grand Prix op zondag, maar hoopt uiteraard morgen een betere prestatie te leveren tijdens de Sprint Shootout - die dus de startopstelling voor de Sprint Race bepaalt. "We gaan zien of we het morgen beter kunnen doen in de kwalificatie voor de Sprint, het hangt ook af van het weer en de temperatuur", zo zegt Hamilton.