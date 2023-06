Brian Van Hinthum

Nyck de Vries lijkt momenteel bezig aan de belangrijkste weken in zijn nog jonge Formule 1-carrière. De Nederlander stelde tijdens de kwalificatie in Oostenrijk echter weer vrij teleur met een ontmoedigende P20. Na afloop lijkt het gezicht van Helmut Marko op onweer te staan en de Red Bull-adviseur beraadt zich over de toekomst.

De Vries kan voorlopig nog totaal niet imponeren bij het team van AlphaTauri en langzaam maar zeker lijkt het geduld bij Marko ook op te raken. Afgelopen week liet de Oostenrijker zich weer eens kritisch uit over de Friese coureur, toen hij vertelde dat Christian Horner het helemaal niet eens was met het aantrekken van De Vries. Marko voegde daaraan toe dat zijn collega momenteel gelijk lijkt te krijgen naar aanleiding van de teleurstellende prestaties van de 28-jarige coureur.

Domper in Q1

Geen al te fijne woorden om te horen dus voor de coureur uit Sneek. In aanloop naar het raceweekend klonk De Vries nog strijdbaar toen hij geconfronteerd werd met de harde woorden van Marko, door te zeggen dat hij op de baan wil antwoorden op de kritiek. Dat lukte De Vries echter totaal niet in de kwalificatie op vrijdag. Tijdens de eerste kwalificatieronde op de Red Bull Ring ging het al mis voor de coureur die samen met Logan Sargeant als enige nog puntloos is. Hij kwam niet in het stuk voor en moest genoegen nemen met de langzaamste tijd. P20 dus voor de race op zondag.

Einde voor De Vries?

Na afloop van de voor AlphaTauri zeer teleurstellende kwalificatie - ook Yuki Tsunoda ontsprong de Q1-dans niet - staat het gezicht van Marko voor de camera van Viaplay op onweer. David Coulthard confronteert Marko met 'opnieuw een lastige situatie'. "Ja. Het begon nog redelijk. Daarna hadden we helaas te maken met track limits en dat soort dingen. Ik had beide coureurs op zijn minst in Q2 verwacht. Dat is niet gebeurd. We moeten dus eens goed gaan kijken wat we in de toekomst gaan doen", besluit hij met weinig veelbelovende woorden richting De Vries.