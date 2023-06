Brian Van Hinthum

Vrijdag 30 juni 2023 18:49

Red Bull Racing kon na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk gedeeltelijk juichen met de pole position voor Max Verstappen. Aan de andere kant van de garage overheerste er teleurstelling; Sergio Peréz geraakte voor de vierde keer op rij niet in Q3. Christian Horner blikt na afloop terug op een 'frustrerende sessie'.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk werd, net als in 2022, ontsierd door een vrachtlading aan overschrijding wat betreft de track limits. Verstappen zag hoe een aantal keer zijn rondje werd afgepakt door de wedstrijdleiding, terwijl Pérez al helemaal een frustrerende middag beleefde op de Red Bull Ring. De man uit Guadalajara zag zijn rondje maar liefst drie keer in rook opgaan, waardoor hij tegen een domper van jewelste opliep in Q2.

Frustrerende sessie

Na afloop van de chaotische sessie in Spielberg verscheen Horner voor de camera van Viaplay om terug te blikken op de vrijdagmiddagsessie. "Het was heel close, uiteindelijk scheelde het maar een halve tiende. Het was een hele lastige sessie met de witte lijnen. Ontzettend lastig is het voor de coureurs om dat te zien. Het is een geweldige prestatie van Max om de pole position te pakken", spreekt hij zijn tevredenheid uit. Horner krijgt de vraag of men aan de pitmuur kan helpen bij het managen van die track limits. "Nee. Je moet het doen op gevoel en inschatting. Het is hetzelfde voor alle coureurs. Het is een beetje frustrerend. Gelukkig was het genoeg om de pole position te pakken."

Domper voor Pérez

Aan de andere kant was de teleurstelling bij het Pérez-gedeelte van de Red Bull-stal dus groot. De Mexicaan kwam door de track limits voor de vierde keer op een rij niet in Q3 terecht. Een grote domper. "Het frustrerende is dat hij duidelijk de snelheid had. Hij reed dezelfde rondes als Max, maar ging elke keer over de witte lijn. Dat was enorm frustrerend, omdat we zagen dat hij de snelheid had. We moeten gaan zitten en van hem horen waarom het meerdere keren misging", besluit de Red Bull-teambaas.