Jan Bolscher

Vrijdag 30 juni 2023 15:39

Daniel Ricciardo is alleen een mogelijkheid voor AlphaTauri als de junioren van Red Bull op het moment dat een dergelijke beslissing gemaakt moet worden, nog niet klaar zijn voor de Formule 1. Dat vertelt teambaas Franz Tost.

Ricciardo is dit jaar werkzaam als derde coureur voor Red Bull Racing en AlphaTauri, nadat halverwege het seizoen van 2022 bekend werd dat zijn contract bij McLaren vroegtijdig opgezegd zou worden. De man uit Perth hoopt in 2024 weer fulltime op de grid te staan, maar de opties lijken beperkt. Hij wordt echter regelmatig aan een stoeltje bij AlphaTauri gelinkt gezien de tot nu toe tegenvallende prestaties van Nyck de Vries. Met zijn 33 jaar past Ricciardo echter niet in het plaatje van een team dat jonge coureurs op wil leiden.

Vroeg of laat

Volgens Tost zal de filosofie van AlphaTauri dan ook niet veranderen, tenzij de junioren nog niet klaar zijn voor de Formule 1 op het moment dat een dergelijke beslissing genomen moet worden. "De filosofie is vrij duidelijk, los van de performances", citeert Autosport.com. "De filosofie van het team is uiteraard om jonge coureurs op te leiden. Maar als er op dat moment geen jonge coureurs zijn... Er komen een aantal goede jonge coureurs aan. [Ayumu] Iwasa doet het goed, [Isack] Hadjar doet het goed, maar het is nog een beetje te vroeg voor hen. Vroeg of laat zie ik hen in ons team, maar als het op dat moment te vroeg is, dan moeten we misschien een andere oplossing vinden. Dit is echter nog niet overlegd", klinkt het.

Nog niets besloten

Daarnaast beschikt de Red Bull-stal ook nog over Liam Lawson: een voormalig Formule 2-coureur die momenteel goede zaken doet in de Japanse Super Formula. "Liam heeft goed werk verricht toen hij afgelopen jaar voor ons reed in Abu Dhabi", doelt Tost op de post-season testdagen. "Hij doet het momenteel ook goed in Japan, dat is een zwaar kampioenschap. Zoals ik al zei: het gaat om performance. We hebben tijd om dat uit te vinden. We moeten zien welke coureur überhaupt beschikbaar is en volwassen en geleerd genoeg is voor de Formule 1. We zullen het zien. Op dit moment is er nog niets besloten."