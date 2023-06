Remy Ramjiawan

Vrijdag 30 juni 2023 12:19

Max Verstappen wist in Montreal zijn 41e zege te pakken en kwam daarmee op gelijke hoogte met Ayrton Senna. Red Bull Racing heeft het stokje qua dominantie in 2022 overgenomen van Mercedes, maar Verstappen weet nog altijd hoe het voelt om aan de andere kant van de medaille te staan.

De concurrentie van Red Bull Racing zitten nog altijd te wachten op de eerste missers van het team, zodat zij een keer op de hoogste treden van het podium kunnen plaatsnemen. Verstappen blikt in De Telegraaf terug op de periode dat hij sporadisch een zege wist te pakken met een Red Bull die stukke minder was dan de Mercedes destijds. Die overwinningen waren volgens de Nederlander specialer, maar tegelijkertijd realiseert hij zich dat hij momenteel in een royale positie zit.

Focus op kampioenschap

Verstappen gaat op de Red Bull Ring op jacht naar zijn 42e overwinning en dat had hij zich vijf jaar geleden ook niet kunnen voorstellen. "Daar zijn we nu wel aangekomen, ja. Als je niet vecht voor een kampioenschap en er is soms maar één kans, dan is een overwinning sowieso specialer dan wanneer je focust op het hele seizoen en de titelstrijd", zo legt hij nuchter uit.

Het sprintweekend is Red Bull echter niet altijd goed gezind, want door de beperkte trainingstijd, zit het Oostenrijkse team er niet altijd even goed bij. Afgelopen seizoen tijdens het sprinweekend in Oostenrijk wist Ferrari aan het langste eind te trekken, hoewel Verstappen nog wel de sprintrace wist te winnen. In Brazilië, later dat jaar, was het George Russell die de sprintrace, maar ook de hoofdrace wist te winnen.

Moeilijkheden van sprintweekend

"Het ligt een beetje aan het circuit en heeft ook te maken met het werk in de simulator. De voorbereidingen op deze race voelden allemaal goed aan en over het algemeen zijn we hier altijd wel sterk geweest. Het klopt inderdaad wel dat het met dit format allemaal wat hectischer kan worden, maar daarom is het denk ik ook gecreëerd", legt Verstappen uit. Dat er weinig concurrentie is voor de overwinning, daar ligt de Nederlander niet wakker van, die op jacht is naar zijn derde wereldtitel. "Dan is het inderdaad meer: afvinken en door", aldus de tweevoudig kampioen.