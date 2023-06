Remy Ramjiawan

Vrijdag 30 juni 2023 10:11 - Laatste update: 10:12

Het team van Ferrari timmert op de achtergrond nog altijd aan de weg terug naar de top. Daarvoor heeft het team uit Maranello weer flink wat updates meegenomen en vooral de nieuwe voorvleugel moet het verschil in Oostenrijk gaan maken. De Italianen hopen hiermee het fundament te leggen voor een goed 2024.

Met Frédéric Vasseur aan het roer is Ferrari een andere kant opgegaan. Daar waar de sidepods van de F1-75 nog een badkuip-vorm hadden, is dat halverwege het 2023-seizoen aangepast. De prestaties vielen daarmee eventjes wat terug, maar inmiddels heeft het team de weg omhoog gevonden. De Ferrari was tijdens de kwalificatie vaak enorm rap, maar legde het vooral in de races af tegen de concurrentie. Volgens Charles Leclerc moet dat met het nieuwe pakket tot het verleden behoren, al wil hij niet te hoog van de toren blazen.

Updates

Ferrari heeft onlangs tijdens een filmdag diverse updates getest en in Oostenrijk krijgt het grote publiek daarvan enkele onderdelen te zien. Vooral met de nieuwe voorvleugel verwacht het team veel tijdwinst te boeken. Volgens Formu1a.uno heeft de nieuwe voorvleugel compleet gewijzigde wing endplates. Die zouden nu een stuk gestroomlijnder zijn, dan de eerdere 'vierkante' wing endplates. Daarnaast zijn er ook een aantal nieuw flapjes op de voorvleugel gekomen en is de kenmerkende golvende vorm iets minder geaccentueerd. Het is bedoeld om de lucht veel beter langs de auto te geleiden en Leclerc legt bij F1TV uit dat het team vooral nog voorzichtig is over de prestaties.

Detalles de la nueva pletina lateral del Ferrari



Details of new Ferrari's front wing sideplate.#f1 #AustrianGP pic.twitter.com/Ohz4N6UxPO — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) June 29, 2023

'Consequent goed worden op zondag'

"We moeten voorzichtig zijn om niet te vroeg conclusies te trekken. Canada was zeker tijdens de race een positieve dag en dat is goed om te zien. Dat moeten we hier gaan bevestigen. We moeten nu gaan bewijzen dat we consequent goed zijn op de zondagen. Daar worstelden we mee tijdens de openingsfase van het seizoen. Laten we het maar eens gaan bekijken en we hebben een aantal nieuwe onderdelen meegenomen", aldus Leclerc.