Remy Ramjiawan

Vrijdag 30 juni 2023 09:06 - Laatste update: 09:07

Hoewel de afstand tussen RB19 van Red Bull en de W14 van Mercedes nog aanzienlijk lijkt, is James Allison ervan overtuigd dat zijn renstal in 2023 nog wel een overwinning zal gaan bijschrijven. De technisch directeur ziet bij Auto Motor und Sport 'geen reden' waarom dit niet zou kunnen gebeuren.

Allison heeft sinds april weer een grotere rol bij Mercedes gekregen. Het heeft alles te maken met de koerswijziging van de W14. Mike Elliott was de man die met het zeropod-concept kwam opdraven, waarvan achteraf is gebleken dat dit niet de juiste richting was. Met Allison aan het roer heeft Mercedes weer gekozen voor conventionele sidepods en hoewel de achterstand op Red Bull Racing nog steeds aanwezig is, lijkt het vertrouwen in de pitbox van het team uit Brackley wel aanwezig om het tij te keren.

Overwinning in 2023

De Brit heeft er alle vertrouwen in dat Mercedes in de nabije toekomst Red Bull kan gaan uitdagen. "Ik blijf het intern zeggen: er is geen reden waarom het dit seizoen niet zou gebeuren, zolang we in staat zijn om onze auto te blijven verbeteren. De uitdaging is om dat te doen en tegelijkertijd genoeg kennis op te bouwen zodat we het volgend seizoen meteen vanaf het begin kunnen doen", zo luidt de doelstelling.

Lagere rijhoogte W14

De renstal heeft het concept omgegooid en Allison legt uit wat dat concreet betekent. "Het model van vorig jaar was ontworpen met de naïeve veronderstelling dat we er zo laag mogelijk mee konden rijden. Toen kwamen we erachter dat dat niet mogelijk was. Toen we de rijhoogte moesten verhogen, zaten we een flink stuk buiten het bereik waar de aerodynamica optimaal werkt." Met het nieuwe pakket is een lagere rijhoogte volgens Allison wel mogelijk. "Dit jaar weten we iets beter hoe laag we kunnen gaan voordat we in de problemen komen. We zijn nog niet perfect, maar we komen steeds dichter bij perfectie", aldus de technisch directeur van Mercedes.