Remy Ramjiawan

Vrijdag 30 juni 2023 08:33 - Laatste update: 08:36

De Formule 2-kampioen van 2022, Felipe Drugovich, zal op 14 juli wederom een rookie test voor het Formule E-team van Maserati MSG Racing uitvoeren. De Braziliaan is momenteel de reservecoureur van Aston Martin, maar daar lijkt voorlopig geen perspectief te zijn op een vast zitje.

De elektrische klasse zal in het weekend van de ePrix van Rome de tweede rookie testdag inlassen. De eerste werd namelijk in april gehouden rondom de ePrix van Berlijn. Het is dé kans voor coureurs om meters te maken in de klasse en zichzelf in de kijker te spelen bij diverse teams. Drugovich voert momenteel belangrijk werk uit achter de schermen voor de renstal van Lawrence Stroll, maar de 23-jarige coureur is ook nog altijd op zoek naar een vast racezitje.

'Kan niet wachten'

Drugovich heeft in Berlijn al voor Maserati getest en dus kijkt hij uit naar de tweede kans. "Mijn eerste ervaring met Formule E in Berlijn was erg positief en ik vond de Maserati Tipo Folgore erg leuk en lonend om in te rijden. De serie is uniek in vergelijking met elke andere eenzittercategorie en nadat ik eerder dit jaar de nuances van de Gen3-auto heb ontdekt, ben ik enthousiast om mijn eigen ontwikkeling als coureur in Rome voort te zetten", zo legt hij uit in het persbericht. Daarnaast is het rijden voor Maserati toch iets bijzonders voor Drugovich. "Het vertegenwoordigen van zo'n iconisch Italiaans merk in het hart van de hoofdstad zal een heel bijzondere ervaring zijn en ik wil het team bedanken voor hun voortdurende steun. Ik kan niet wachten."

See you in Rome @FelipeDrugovich 🫡



We’re delighted to welcome Felipe back to the team for an FP0 appearance at the #RomeEPrix 👏@MaseratiCorse pic.twitter.com/sdBQmrVZBJ — Maserati MSG Racing (@maseratimsg) June 29, 2023

Eerste keuze

Teambaas James Rossiter onthult dat hij bewust naar de Braziliaan heeft gevraagd. "Het koesteren van de volgende generatie talenten is een belangrijk onderdeel van wie wij als team zijn, en om Felipe, één van de meest veelbelovende jonge coureurs in de autosport, deze kans te geven is voor ons heel belangrijk. We kunnen niet wachten tot hij meer ervaring achter het stuur opdoet", aldus Rossiter. De test zou zomaar een opmaak kunnen zijn voor een vast zitje in de elektrische klasse voor Drugovich in 2024, maar daar is momenteel nog niets over bekend.