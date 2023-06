Brian Van Hinthum

Donderdag 29 juni 2023 20:54

Max Verstappen is momenteel natuurlijk de coureur die het meest indruk maakt in de Formule 1, maar daarnaast doen verschillende andere heren het ook uitstekend. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het weekend in Oostenrijk kregen de heren de vraag welke drie coureurs op dit moment het meeste indruk maken.

Het Formule 1-seizoen is voorlopig natuurlijk compleet op handen van Verstappen. De regerend wereldkampioen gaat fier aan de leiding in het wereldkampioen en weet week in week uit indruk te maken met zijn consistente prestaties en volwassen rijgedrag. Achter de Nederlander is het dringen om de podiumplekken, maar weten ook andere coureurs indruk te maken. Zo lijkt Fernando Alonso op dit moment misschien wel op zijn beste punt in zijn carrière te zijn, terwijl ook iemand als Yuki Tsunoda uitstekende dingen laat zien.

Alleen plek één telt

Voorafgaand aan het weekend in Oostenrijk kregen Verstappen, Nico Hulkenberg, Nyck de Vries, Oscar Piastri en George Russell de vraag wat hun top drie van dit seizoen tot nu toe is. Laatstgenoemde trapt af. "Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat we allemaal zo gefocust op ons werk zijn, dat het overduidelijk Max is die week in, week uit goede dingen laat zien. Hij is de nummer één op dit moment. Nummer twee en drie? Daar geeft niemand iets om. We jagen allemaal op de nummer één plek. Dus dat is Max zijn plek op dit moment", zegt de Brit. De verslaggever van dienst neemt vervolgens geen genoegen met zijn antwoord. "Vele coureurs doen het goed. Fernando doet het goed, Lewis doet het goed. Lando en Oscar ook. Hulk pakte vorige week P2. Hij doet het goed. Hopelijk antwoordt dat jouw vraag."

Max, Fernando, Yuki

De rest geeft vervolgens wél grotendeels hun duidelijke top drie. Hulkenberg: "Oké, kort en niet pijnlijk: Max, Fernando, Pierre", zegt de Duitser. De Vries maakt er een dolletje van: "Max Emilian Verstappen. Dat zijn drie namen!", om vervolgens serieus te antwoorden: "Max, Fernando en Yuki." Verstappen: "Ik weet het eerlijk gezegd niet. Zoals George zei, het is lastig om volledig te weten. Je kunt alleen vergelijken met je teamgenoot. Er zijn genoeg coureurs die het verdienen om in de top drie te staan." Piastri eindigt de antwoorden: "Max, Fernando, en ik denk ook aan Yuki."