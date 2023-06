Remy Ramjiawan

Vrijdag 30 juni 2023 08:04

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen steunt de plannen van de sport om na te denken over de terugkeer van het iconische Formule 1-geluid. Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali is het ontbreken van het geluid een gemis en de motoren van 2026 zouden daar een verandering in kunnen gaan brengen.

Sinds de introductie van de hybride-motoren in 2014 is het piepende geluid verdwenen. Vooral in het eerste seizoen werd er gesproken over het geluid van een stofzuiger in plaats van een Formule 1-motor. Daar moet volgens Domenicali verandering in komen vanaf het nieuwe motorreglement. De nieuwe power units zullen namelijk een vergelijkbare verbrandingsmotor hebben als de huidige krachtbronnen, wel verdwijnt de MGU-H.

'Geluid heeft grote invloed'

Tegenover RaceFans legt Verstappen uit dat hij de komst van luidere motoren zou toejuichen, al weet hij niet precies wat er aan gedaan kan worden. "Ik vraag me natuurlijk af hoeveel we kunnen doen. Maar vroeger, als je de paddock binnenliep en er was een vrije training aan de gang, had je van veraf zoiets van 'wow, dit is ongelooflijk. Ook al waren de snelheden op het rechte stuk lager dan wat we nu doen", zo trekt hij de vergelijking.Toch draagt het geluid bij aan een stukje beleving: "Dus het geluid heeft daar zeker een grote invloed op. Ik zou het zeker toejuichen."

'Vroeger kreeg je kippenvel'

Niet alleen Verstappen staat achter de plannen, ook Nico Hülkenberg kan zich vinden in de nieuwe richting. "Vroeger, toen ik naar het circuit kwam, voor mijn tijd in de Formule 1, kon je de auto's mijlenver weg horen en dat maakte deel uit van de opwinding. Je kreeg kippenvel. Het is een emotie en ik denk dat we daar nu minder van hebben." Toch heeft sport sinds de introductie van de huidige power units hier en daar wat geschaafd aan het geluid. "Het is nu veel beter dan ik denk aanvankelijk in 2014 en 2015, toen was het niet zo geweldig. Maar ik denk dat het zeker positief nieuws is", aldus The Hulk.