Remy Ramjiawan

Donderdag 29 juni 2023 19:16 - Laatste update: 19:21

Als het aan Carlos Sainz ligt dan komt de Formule 1 binnen afzienbare tijd met een oplossing voor het vele verkeer waar de coureurs last van hebben tijdens de eerste kwalificatiesessie. De Spanjaard schaart zich daarmee achter landgenoot Fernando Alonso die ook wijst naar een oplossing voor het probleem.

Tijdens het sprintweekend in Oostenrijk zullen er twee kwalificatiesessies worden verreden. De eerste is op vrijdagmiddag en de uitslag daarvan is de startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk op zondag. De tweede kwalificatiesessie wordt verreden onder de noemer Sprint Shootout en zal zaterdag worden verreden. In beide kwalificatiesessie kan het vooral tijdens Q1 erg druk worden op de baan, want dan moeten alle twintig coureurs een ronden op het bord zetten. In het verleden zijn er gevaarlijke situaties ontstaan door het oponthoud en de twee Spanjaarden hopen tijdens de persconferentie in Spielberg op veranderingen.

Kwalificatie over één ronde

Vooral in Monaco, maar ook in Montreal was het verkeer een grote factor tijdens de kwalificatie. Diverse coureurs werden (onbedoeld) opgehouden door een coureur en meer dan eens leverde het gevaarlijke situaties op. "Het is elk weekend een onderwerp, vooral op korte circuits. En er zijn [een] paar opties om dit te verbeteren. De ene is kwalificatie over één ronde, zoals in het verleden. Dat zou naar mijn mening ideaal zijn, omdat er maar één auto op de baan is, die volledige aandacht op televisie zou krijgen voor die ronde. Dat is goed voor de sponsoren etc. En dat zorgde voor een beetje drama in het geval van weersveranderingen tijdens de kwalificatie. Je zag verschillende namen, met verschillende auto's een gooi doen naar de pole positions. Dat heeft dan ook mijn voorkeur", zo legt Alonso uit.

'Ghost cars'

Ook Sainz voelt wel wat voor de terugkeer naar het oude systeem tijdens dit soort weekenden, al wijst hij ook naar een technische innovatie. "Ik ben er persoonlijk een grote fan van, want ik hou wel van dat gevoel dat je ineens de hele baan voor je hebt en de druk hebt om in slechts één ronde te presteren. Maar... ik weet het niet. Het hangt af van de technologie, je moet die ene ronde ook kunnen animeren. Of een bijvoorbeeld een overlay van een 'spookauto'. Ik denk dat met de technologie die we nu hebben zoiets haalbaar is. Met de mini-sectoren, met de ghost cars, dat zijn dingen waarvan ik denk dat we ernaar moeten gaan kijken", aldus Sainz.