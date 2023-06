Brian Van Hinthum

Donderdag 29 juni 2023 18:48

Het zit niet mee voor Lando Norris. De Britse coureur heeft donderdag in de paddock in Oostenrijk uit de doeken gedaan dat hij opnieuw slachtoffer is geworden van diefstal. Het is dus niet de eerste keer dat de Brit zijn spullen afhandig gemaakt zijn, eerder in 2021 werd zijn horloge al gestolen.

Norris werd eerder in 2021 al op gewelddadige wijze beroofd van zijn peperdure horloge, toen de Britse coureur in het Wembley Stadium aanwezig was geweest om te genieten van de EK voetbalwedstrijd tussen Italië en Engeland. Rondom het stadion braken er na afloop van de door Italië gewonnen finale rellen uit en onderweg naar zijn auto ging het mis voor de McLaren-coureur. Norris werd op de parkeerplaats onderweg naar zijn auto door twee mannen tegengehouden.

Artikel gaat verder onder video

Eerdere beroving

Na dat moment hield de eerste overvaller de destijds 21-jarige Norris in een hoofdklem, terwijl de andere rukte het Richard Mille 67-02 designerhorloge - waarvan er slechts vijf zijn gemaakt - van de pols van de jonge Norris rukte. "Verdachte één kwam langzaam op me af en vroeg me: 'Is dit jouw auto? Ik weet niet meer precies wat er gebeurde, maar verdachte één ging toen achter mij staan en legde zijn rechterarm om mijn nek en zijn linkerarm onder mijn rug. De eerste verdachte trok me tegen hem aan en trok me terug in mijn nek, waardoor ik naar de lucht keek en ik hem op dat moment niet kon zien. Verdachte één zei tegen verdachte twee dat hij mijn horloge moest pakken. Hij riep meerdere malen: 'Pak het horloge'", vertelde de Brit er later over.

Opnieuw raak bij Norris

Norris lijkt echter een ongelofelijke pechduivel op zijn schouders te hebben zitten, want het is opnieuw raak geweest en hij is wederom bestolen, zo liet hij donderdag in Spielberg horen. Dit keer vond het plaats in Marbella, waar Norris met een aantal vrienden in een villa verbleef. "We waren uit eten, toen de plek bestolen is", citeert Speedcafe. "Een mengelmoes aan verschillende spullen is gestolen. Sommige dingen waren duur, terwijl andere dingen wat minder duur waren. Het onderzoek is nog steeds gaande, waardoor ik momenteel niet te veel kan zeggen", besluit de nummer elf in het wereldkampioenschap.