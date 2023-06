Brian Van Hinthum

In de Spaanse media wordt er met enige regelmaat geschreven over de relatie tussen Fernando Alonso en Carlos Sainz, die volgens de media verre van optimaal zou zijn. De oudste van het tweetal heeft nu van zich afgebeten en genadeloos hard uitgehaald richting die doelbewuste media in zijn land.

Spanje beschikt momenteel in de vorm van Alonso en Sainz over twee uitermate populaire coureurs, die in hun thuisland zeer geliefd zijn. De laatste tijd zijn er in Spanje echter de nodige berichten verschenen over een vermeende verstoorde verstandhouding tussen de Aston Martin-coureur en de man van Ferrari. Het zou volgens de berichtgeving niet boteren tussen het tweetal, al is daar in de paddock echter zelden wat van te zien.

Geruchten niet waar

Op die berichtgeving is nu echter voor het eerst gereageerd door de oudste van het stel. Alonso is totaal niet te spreken over de manier waarop er in zijn thuisland geschreven wordt over zijn landgenoot en zichzelf en hij ontkracht dan ook meteen dat er sprake is van enige frictie tussen Sainz en zichzelf. "We zijn goede vrienden op het circuit en ook daarbuiten kunnen we goed met elkaar overweg", zo laat de nummer drie in het wereldkampioenschap vanuit Oostenrijk weten op een vraag van CRASH.

Laag niveau journalistiek

Vervolgens loopt de man uit Oviedo leeg over het lage niveau van journalistiek dat in zijn land bedreven wordt. "We moeten helaas kennisnemen van het feit dat het niveau van journalistiek over het algemeen laag is in Spanje. Dat is nu eenmaal zoals het is. Helaas zijn we niet zo vaak in Spanje te vinden en we proberen ons land zoveel mogelijk te vermijden, helaas. Dat heeft meerdere redenen", zo besluit de tweevoudig wereldkampioen zijn felle woorden.