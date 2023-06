Brian Van Hinthum

Donderdag 29 juni 2023 17:42

Red Bull Racing kreeg vorig seizoen wegens het veelbesproken overschrijden van de budgetcap in 2021 een geldstraf aan de broek plus een beperking van de tijd in de windtunnel. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en moet Lewis Hamilton hard lachen om de straf die de Oostenrijkers eind 2022 kregen.

Red Bull wist in 2022 zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap binnen te hengelen en daarmee traditionele teams als Mercedes en Ferrari de loef af te steken. Toch werd het allesbehalve een zorgeloos seizoen en zorgt met name de straf in de budgetcap-soap voor een zure nasmaak in Milton Keynes. Red Bull bleek gedurende het seizoen in 2021 de limieten overschreden te hebben, wat ze op een hoop commentaar en negatieve publiciteit kwam te staan. Uiteindelijk werd men na een aanbod van de FIA bestraft met een geldboete en dus een beperking aan tijd in de windtunnel voor 2023.

Koffiedik kijken

Die beperking in de windtunnel, dat bleek een nogal vage straf te zijn. Het was gissen geblazen naar wat die beperking precies zou gaan betekenen voor het uiteindelijke resultaat op de baan. De meningen rondom de straf bleken destijds behoorlijk verdeeld. Red Bull schreeuwde zelf dat de straf een hele forse was, terwijl concurrerende teams juist weer hun bedenkingen hadden bij de zwaarte van de sancties. Op dat moment was het allemaal nog koffiedik kijken, maar momenteel staat Red Bull met grote marge bovenaan in het constructeurskampioenschap.

Kleine straf

Dat is nu in het verkeerde keelgat geschoten bij Hamilton. De Brit krijgt vlak voor de Grand Prix van Oostenrijk de vraag hoe hij inmiddels aankijkt tegen de opgelegde straf voor de concurrenten en zijn korte maar krachtige antwoord is meer dan duidelijk. "De straf heeft ze helemaal niks gekost. Zeker, zeker niet. Het was zo'n kleine straf...", klinkt het oordeel van de zevenvoudig wereldkampioen. Hij ging daarna niet meer dieper in op zijn oordeel, maar duidelijk is dat Hamilton de straf voor Red Bull destijds lachwekkend vindt.