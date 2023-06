Remy Ramjiawan

Donderdag 29 juni 2023 16:59

Max Verstappen heeft de opmerking van Lewis Hamilton in Oostenrijk over een startdatum waarop de auto mag worden ontwikkeld ook meegekregen. De Nederlander vindt het in De Telegraaf een nogal misplaatste opmerking en stelt dat dit nu eenmaal is hoe de sport werkt.

De zevenvoudig kampioen kwam op de donderdag in Oostenrijk met een nieuwe manier om de dominantie van Red Bull Racing een halt toe te roepen. Zo gaf hij aan dat er een startdatum moet komen voor de ontwikkeling van de nieuwe auto. De Brit gaf als voorstel aan dat 1 augustus wel een geschikte datum zou zijn. Hamilton wees namelijk naar Red Bull Racing. Dat team heeft in zijn ogen zo'n grote voorsprong op de rest, dat de renstal de ontwikkeling van de RB19 kan stilleggen om zich te focussen op volgend jaar en op die manier wederom met een voorsprong te starten.

'Dit is hoe Formule 1 werkt'

Red Bull Racing maakt voorlopig de dienst uit binnen de sport, maar dat was tot een aantal jaren geleden juist Mercedes. Dat team had precies hetzelfde voordeel als wat de Oostenrijkers nu hebben en dat juist zij hierover klagen is veelzeggend voor Verstappen: "Ik heb hem dit ook niet horen zeggen toen hij al die jaren titels won, toch? Dan lijkt het mij nu ook niet op z’n plaats. Dit is hoe Formule 1 werkt. Als je een competitieve auto hebt, kan je op een gegeven moment meer naar het seizoen erop gaan kijken."

Het leven is niet eerlijk

Toch snapt de Nederlander zijn collega uit Groot-Brittannië wel, Verstappen heeft immers in dezelfde situatie gezeten. "Het is logisch dat dit dan wordt gezegd, maar ze moeten ook niet vergeten hoe de situatie was toen ze bij Mercedes jaren op rij kampioenschappen wonnen. Als wij toen zoiets hadden gezegd, hadden we ze waarschijnlijk net zo gereageerd als zoals ik dat nu doe." Verstappen sluit af met een knipoog richting het team uit Brackley: "Het leven is niet eerlijk, niet alleen in Formule 1."