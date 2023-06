Verstappens bezochten Wolff thuis in Wenen: "Hij zag toen niet hoe speciaal Max was"

Jordy Stuivenberg

Donderdag 29 juni 2023 08:05

Jos Verstappen had in 1997 nooit kunnen denken dat hij in dat jaar vader werd van een jongen die in 2023 tweevoudig wereldkampioen zou zijn. Toch betaalden al zijn inspanningen zich in 2021 uit, toen Max Verstappen in Abu Dhabi voor het eerst het WK op zijn naam schreef. Het bleek nog maar het begin van een ontzettend succesvolle periode, die dit jaar bekroond kan worden met een derde titel.

Verstappen debuteerde in 2015 bij Toro Rosso en maakte in 2016 de overstap naar Red Bull. Toch had zijn loopbaan op verschillende momenten een andere afslag kunnen nemen. Zo laat vader Jos in een interview met La Gazzetta dello Sport weten dat hij samen met Max naar Wenen trok voor een bezoek aan Toto Wolff. “We zochten hem thuis op en hadden daar een heel serieus gesprek. Maar ik geloof niet dat Toto hem in zijn kartperiode goed gevolgd heeft en zag hoe speciaal Max was. Anders had hij hem zonder twijfel gecontracteerd, ook al had Mercedes geen opleidingsprogramma.”

Artikel gaat verder onder video

Helmut Marko bleek in 2014 een stuk slagvaardiger. Daar was in recordtijd duidelijk dat de Oostenrijker niet alleen in Verstappen geloofde, maar hem ook echt een F1-stoeltje wilde aanbieden. “We spraken Helmut in 2014 in Hockenheim. We gingen naar het motorhome van Red Bull en schoven aan. Helmut zei: ‘Ik heb maar twintig minuten voor jullie’. Max was toen pas 17 jaar oud, maar antwoordde meteen dat dat meer dan genoeg was. Helmut verspilde geen tijd en schotelde ons het plan voor om Max bij Toro Rosso te laten debuteren. De deal was snel rond.”

Ook Ferrari zocht toenadering tot Verstappen, maar pas na zijn eerste seizoen bij Toro Rosso. “We hebben nooit met het huidige management gesproken. Ze zochten ons op na het eerste jaar Formule 1. Nu heeft Max alles bij Red Bull: een competitieve auto en goed team. Het heeft geen zin om van team te wisselen. Maar waar hij in de toekomst ook gaat rijden: het draait erom dat hij de juiste mensen om zich heen heeft.”