Jordy Stuivenberg

Woensdag 28 juni 2023 15:59

Dr. Helmut Marko is allerminst te spreken over de ontwikkelingen bij AlphaTauri. Het Italiaanse team draagt de rode lantaarn in het constructeurskampioenschap en op korte termijn lijkt er ook geen verbetering te komen.

De Oostenrijkse adviseur van beide Red Bull-teams vertelt in gesprek met Kleine Zeiting dat er grote veranderingen op komst zijn, waaronder de naam van het dochterteam. "AlphaTauri krijgt met Laurent Mekies en Peter Bayer vanaf 2024 twee nieuwe leiders. Er komen nieuwe sponsoren en een nieuwe naam. De focus is duidelijk. Het team moet meer gaan samenwerken met Red Bull Racing, voor zover de reglementen dat toestaan. We gaan niet meer met doe-het-zelf constructies aan de gang."

Artikel gaat verder onder video

Marko geeft daarnaast opnieuw een waarschuwing aan Nyck de Vries, die in zijn ogen behoorlijk tegenvalt. "Yuki is bezig aan een heel goed seizoen, al heeft hij wat ongelukkige resultaten en straffen. Maar hij rijdt sterk. Over Nyck de Vries zijn we niet tevreden, daar gaan we nog uitgebreider naar kijken", luidt het huidige oordeel van de Oostenrijker."

Kleine Zeiting vroeg in aanloop naar de Oostenrijkse GP ook nog in hoeverre 'eigen' coureurs kans maken op een zitje. "Op dit moment is het heel simpel, niemand is snel genoeg. Je zou natuurlijk een Oostenrijker naar de Formule 1 kunnen halen, maar we zoeken jonge coureurs die de potentie hebben om te winnen. In Oostenrijk is in de verste verte niemand te vinden die dat in zich heeft."