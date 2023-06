Marko: "Red Bull twijfelde, wilde Toro Rosso belangrijkste team maken"

Jordy Stuivenberg

Woensdag 28 juni 2023 14:25 - Laatste update: 16:00

Dr. Helmut Marko zegt dat het zeker in de beginjaren helemaal niet zeker was dat Red Bull Racing zou uitgroeien tot een topteam. Sterker nog: in 2008 gingen er stemmen op om de aandacht te verschuiven naar Toro Rosso, nu bekend als AlphaTauri.

Onlangs konden we de 100e overwinning van Red Bull noteren, maar het feit dat het team aan zijn tweede dominante periode in de Formule 1 bezig is, was ooit helemaal niet vanzelfsprekend. Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz kocht het team van Jaguar met als doel ooit een Grand Prix te winnen, dus in dat opzicht is het project behoorlijk uit de hand gelopen. Komend weekend staat de eerste Gran Prix van Oostenrijk sinds zijn dood op het programma.

“We komen hier met de 100e Red Bull-zege op zak”, vertelt Marko in gesprek met Kleine Zeitung. “Daar zou hij heel trots op geweest zijn. Het is jammer dat hij het niet kan zien, helemaal omdat er zonder hem geen Oostenrijkse race meer zou zijn. Dit was nooit de insteek toen we Jaguar kochten. Didi zei: ‘Laten we proberen een race te winnen, dat zou mooi zijn.”

Toch leek het er in 2008 even op dat dochterteam Toro Rosso de koppositie overnam. Destijds won Sebastian Vettel de race op Monza. “We hadden destijds een nogal ingewikkelde situatie qua motoren. Vettel won daar met de krachtigere Ferrari-motor in ons chassis", legt hij uit bij ORF. "We hebben ons toen wel afgevraagd of we Red Bull Racing nodig hadden, of dat Toro Rosso een beter team was. Sebastian was toen de coureur, maar we hadden al een contract met hem voor het jaar erna. Er is intern echter behoorlijk gediscussieerd over welk team beter was.”