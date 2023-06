Brian Van Hinthum

Woensdag 28 juni 2023 12:31

Max Verstappen heeft in het verleden meermaals laten vallen dat hij niet tot zijn veertigste door gaat rijden in de Formule 1 en ook nog andere dingen wil bereiken in de racewereld. Helmut Marko heeft begrip voor het standpunt van zijn coureur, maar hoopt wel dat Verstappen zijn afscheid anders aanpakt dan bijvoorbeeld Nico Rosberg.

De regerend wereldkampioen geeft vaak aan geen fan te zijn van de beoogde veranderingen en de steeds groter wordende kalender van de koningsklasse, zoals hij eerder al eens liet optekenen. "Ik ben ook van zo'n andere opzet (van het raceweekend, red.) geen voorstander. De weekenden worden op die manier nog drukker en intenser, en er zijn al zoveel races. Als we naar meer en meer wedstrijden gaan, heb ik daar niet zoveel zin in. Racen is mijn leven, maar op een gegeven moment is dit het niet meer waard om zoveel weg te zijn van huis. Dan wil ik ook andere dingen gaan doen."

Verstappen zijn plannen

Met die andere dingen lijkt Verstappen te doelen op andere dingen in de racerij. Zo steekt de Nederlander vaak zijn liefde voor enduranceracen niet onder stoelen of banken, wat blijkt uit zijn fanatisme voor het virtueel rijden van dergelijke races. Het lijkt dan ook in de sterren geschreven dat Verstappen op een dag Le Mans gaat rijden, zoals hij eerder zelf ook zei: "Ik zou me op een bepaald moment laten verleiden tot Le Mans of zelfs Daytona. Maar we hebben nu al 23 races in de Formule 1 en vooral de klassieker in Le Mans vindt altijd plaats in hetzelfde weekend als een Grand Prix."

Rosberg-scenario

Voorlopig beschikt de Nederlander echter over een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing en lijkt een plotseling afscheid - zoals Rosberg na zijn titel in 2016 deed - niet aan de orde. Marko hoopt dat Verstappen wel drie keer nadenkt voor hij iets dergelijks doet. "Hij gaat niet voor altijd door", weet ook de Oostenrijker in gesprek met de F1 Inside the Line-podcast. "Hopelijk doet hij het niet zoals Nico en geeft hij ons op zijn minst een waarschuwing zodat we erop kunnen reageren. Maar hij stopt niet met racen. Hij zou dan Le Mans gaan rijden waar hij lol kan trappen", besluit de Red Bull-adviseur.