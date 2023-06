Brian Van Hinthum

Woensdag 28 juni 2023 11:51

Nyck de Vries hoopt het komende weekend weer eens te laten zien waar hij toe in staat is en dat mag de Nederlandse coureur gaan doen voor het oog van vele enthousiaste Nederlandse fans. De AlphaTauri-rijder richt zich dan ook op de Oranjesupporters in Spielberg en mikt op een mooi resultaat.

Voorlopig maakt De Vries nog absoluut geen bijzondere indruk en raakte hij daarnaast betrokken bij verschillende crashes, zo had hij bijvoorbeeld een rampweekend in Bakoe en haalde hij in Miami de woede van Lando Norris op de hals door bij de start tegen hem aan te botsen, waarop de Brit hem vriendelijk doch dringend adviseerde om eens te proberen wat eerder te remmen. De Friese coureur blijft voorlopig puntloos in zijn eerste seizoen in de Formule 1 en dus wordt het tijd om na het wennen in de eerste paar races een stap vooruit te zetten.

Artikel gaat verder onder video

Moeilijke Red Bull Ring

In Oostenrijk krijgt de man uit Sneek opnieuw een kans om zijn kunsten te vertonen en vooraf analyseert hij het aankomende weekend. "Spielberg is een korte baan. Het is veel lastiger dan het lijkt. Je kunt veel tijd verliezen door foutjes en het is een baan die lastig is voor de remmen. Het heeft veel lange rechte stukken, maar ook snelle bochten", citeert Motorsport.com. "Het vinden van performance is door de verschillende downforce niveaus niet makkelijk. Je wil iets meer vleugel, maar tegelijkertijd ook een pakket waarmee je kan racen en vechten. Dit gaat vaak samen met glijden, wat weer meer druk geeft op de banden. Het is wat dat betreft een lastigere baan dan het op papier lijkt."

Nederlandse fans

De Grand Prix van Oostenrijk is traditioneel één van de populairdere bestemmingen onder Nederlandse fans en De Vries hoopt daar de vluchten van te plukken. "Het is natuurlijk ook een thuisrace voor de Red Bull-familie. Omdat er veel Nederlandse toeschouwers komen, gaan we een hoop oranje zien. Het wordt een leuk weekend en ik hoop iedereen trots te maken." Dat gaat gebeuren met het sprintraceweekend. "Ik vind het leuk en mooi dat er nog een extra race is. Het geeft je een eerste indruk over wat je zondag kan verwachten. Daarnaast is er meer actie, entertainment en show voor de fans", besluit hij.