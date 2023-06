Remy Ramjiawan

Maandag 26 juni 2023 21:13

De 28-jarige Carlos Sainz heeft nog tot en met 2024 een contract bij Ferrari op zak en onlangs werd zijn naam in verband gebracht met een mogelijk zitje bij het team van Audi. De Spanjaard gaat bij de Britse tak van Motorsport.com in op die geruchten en legt uit wat zijn doel voor de komende periode is.

Audi is op dit moment achter de schermen al hard bezig met de intrede van de sport. Het team dat nu nog als Sauber Alfa Romeo door het leven gaat, heeft Audi momenteel als aandeelhouder binnen de renstal zitten. Dat belang wordt de komende tijd uitgebouwd tot een meerderheidsaandeel, waardoor het merk ook echt aan de touwtjes gaat trekken bij de formatie. Voorlopig is de eerste rijder al binnen, want afgelopen donderdag maakte het team bekend dat Le Mans-winnaar Neel Jani het simulatiewerk gaat uitvoeren.

Eerste prioriteit: Ferrari

Voorlopig heeft Sainz nog geen verlenging op zak en dat betekent dat hij op dit moment tot het einde van 2024 bij het Italiaanse team racet, maar de periode daarna is nog een groot vraagteken. "Ik ga niet liegen, ik vind het niet leuk om mijn laatste contractjaar in te gaan zonder echt te weten waar ik volgend jaar ga racen. Mijn prioriteit en mijn belangrijkste doel is om op een dag te winnen met Ferrari. En ik denk dat ik dat heel, heel vaak duidelijk heb gemaakt. En daarom geef ik deze winter mijn prioriteit aan hen", zo maakt hij een einde aan alle transfergeruchten. Toch weet ook Sainz dat het wel van twee kanten moet komen: "Zo niet, dan wordt het ook tijd om elders te kijken. Maar dat is mijn prioriteit en wat ik in de winter wil regelen."

Verzonnen verhaal

Sainz werd onlangs aan Audi gelinkt en hij heeft die berichten ook gelezen. "Ik denk eerlijk gezegd dat er weken zijn in de Formule 1 waarin er niets is om over te praten. Ik weet niet of het clickbait is of misschien kleinere journalisten die proberen een verhaal te brengen om meer bekendheid te krijgen en hun kleinere pagina succesvoller te maken omdat ze kunnen zeggen: Ik was de eerste die zei dat Carlos in 2026 bij Audi zat." Toch benadrukt Sainz: "Maar ik weet wel dat ik op dit moment met niemand anders praat dan met Ferrari."