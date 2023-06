Remy Ramjiawan

Maandag 26 juni 2023

Volgens de technisch directeur van Red Bull Racing is de efficiëntie van de RB19 de grootste kracht van de wagen. Ferrari, Mercedes en Aston Martin proberen nog altijd het gat te dichten richting het Oostenrijkse team en volgens Pierre Waché moeten die teams het zoeken in het creëren van neerwaartse druk, zonder dat daarbij de luchtweerstand oploopt.

Ook in 2023 heeft Red Bull Racing weer de snelste wagen van het veld weten te bouwen. Tijdens de race in Monaco kreeg de concurrentie een uniek inkijkje in de complexe vloer van de bolide, toen de wagen van Sergio Pérez van de baan werd getakeld. Ondanks dat de vloer een essentiële rol speelt in de werking van de aerodynamica, legt Waché bij Sky Sports F1 uit dat het team vooral heeft gewerkt aan de efficiëntie van de wagen.

Luchtweerstand minimaliseren

Na de Grand Prix van Canada wist Max Verstappen het aantal zeges van Ayrton Senna te evenaren en Red Bull schreef haar honderdste zege uit de Formule 1 bij. Het gaat voorlopig dus allemaal volgens plan bij het team uit Milton Keynes en volgens Waché is dat succes vooral te wijten aan de efficiëntie van de RB19. "De efficiëntie, zou ik zeggen. Op verschillende circuits kunnen we downforce produceren zonder enorme luchtweerstand. Dat is denk ik de belangrijkste kracht, ja", zo legt hij uit.

Succes hangt niet van één iemand af

Een Formule 1-auto bestaat uit een heleboel componenten en iedere afdeling moet het maximale leveren. Pas als de boel in elkaar wordt gezet, dan is pas de ware snelheid te zien. "Eerlijk gezegd denk ik dat als je de auto maakt, dan probeer je deze eerst zo snel mogelijk af te maken. Daarna moet ie ook nog heel snel zijn en dat succes hangt niet alleen van jou af, maar ook van de anderen. Dan is ook ineens het verschil [in vergelijking met de andere teams red.] groter dan we hadden verwacht", aldus Waché.