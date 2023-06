Clarkson ziet Tsunoda groeien als coureur: "Zorgde Gasly soms voor afleiding?"

Jordy Stuivenberg

Maandag 26 juni 2023 10:53 - Laatste update: 10:54

Formule 1-journalist Tom Clarkson denkt dat Tuki Tsunoda nu pas echt tot bloei komt, omdat hij niet langer in de schaduw staat van Pierre Gasly. De Japanner is nu de kopman bij AlphaTauri en presteert constanter dan ooit.

Tsunoda debuteerde bij AlphaTauri, een team waar Gasly op dat moment al jaren mee samenwerkte. Sinds de Fransman is vertrokken naar Alpine lijkt het erop dat Tsunoda de strijd met Nyck de Vries vrij eenvoudig aan kan. Gasly en Tsunoda hadden een erg sterke relatie, maar volgens Clarkson kwam dat de prestaties van de Japanner achteraf gezien niet altijd ten goede.

“Ik ben groot fan van Tsunoda”, vertelt Clarkson in de F1 Nation-podcast. “Ik denk dat hij zich ontwikkelt in een geweldig coureur en briljant persoon. Ik denk ook dat hij dit jaar een duidelijker doel voor ogen heeft, alsof hij een reset gehad heeft in de winter. Zorgde Gasly voor afleiding? Voor mijn gevoel is Yuki dit jaar echt gegroeid als professioneel sportman.”

Tsunoda heeft tot dusver twee punten op zijn naam staan, maar die magere score is vooral te wijten aan de auto van AlphaTauri. Die lijkt op dit moment veel te langzaam. “Ik denk dat Yuki zichzelf duidelijke doelen gesteld heeft. Hij is niet langer blij om in de Formule 1 te rijden, hij wil hier ook echt wat bereiken. Yuki heeft zich goed ontwikkeld als persoon en als coureur.”