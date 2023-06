Hill bang dat inhaalslag Mercedes ten koste gaat van 2024-auto

Jordy Stuivenberg

Maandag 26 juni 2023 08:00

Max Verstappen en Red Bull zijn tot dusver een onklopbare combinatie. Voormalig wereldkampioen Damon Hill ziet dat Mercedes een behoorlijke inhaalslag heeft gemaakt, maar is bang dat het ten koste gaat van de ontwikkeling van de W15 voor 2024.

Hill houdt het kostenplafond in zijn achterhoofd en redeneert dat er voor Mercedes nog wel iets te winnen valt dit seizoen, maar dat we geen wonderen moeten verwachten. “Ze zijn de juiste weg ingeslagen, maar het is afwachten wanneer ze hun piek bereiken”, vertelde hij op de Sandown Raceway, waar hij een evenement organiseerde voor het goede doel.

“De spanning zit ‘m er dit jaar in of we een team gaan zien dat alles races kan winnen. Als de concurrentie het verschil met Red Bull veel kleiner wil maken, dan moeten ze middelen gebruiken die eigenlijk bedoeld zijn voor de auto van volgend jaar. We horen teams daar al regelmatig over praten, maar het zou beter zijn om in de nieuwe auto te investeren. Ik weet dus niet of Red Bull voor het einde van dit jaar nog bij te halen is.”

Red Bull heeft tot dusver 8 uit 8 Grands Prix gewonnen, waaronder zes met Verstappen. Als hij ook in Oostenrijk weet te winnen, dan passeert hij Ayrton Senna op de ranglijst qua zeges. Hill noemt het imponerend hoe de Nederlander overwinning na overwinning weet te pakken. “Het is ongelofelijk. Hij is zo ontzettend getalenteerd en hij is zo goed, dat je er bijna bang van wordt.”