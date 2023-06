Horner denkt dat Vettel baalt van prestaties Aston Martin: "Moet frustrerend zijn"

Jordy Stuivenberg

Maandag 26 juni 2023 06:55

Christian Horner stelt dat het behoorlijk frustrerend moet zijn om het huidige seizoen te volgen als je Sebastian Vettel heet. De Duitser spendeerde zijn laatste seizoen in de Formule 1 bij Aston Martin, maar echt succesvol was hij daar niet.

Dat terwijl opvolger Fernando Alonso dit seizoen in bijna elke race een podiumplaats weet te bemachtigen. Sterker nog: de Spanjaard heeft zijn zinnen gezet op de tweede plaats in het kampioenschap, nu Sergio Pérez een paar slechte wedstrijden achter de rug heeft en het verschil in de tussenstand behoorlijk verkleind is. Ter vergelijking: Alonso staat nu op 117 punten, meer dan Vettel bij elkaar reed in twee volledige seizoenen.

Artikel gaat verder onder video

Vettel kende zijn beste periode in dienst bij Red Bull en dat maakt het voor zijn ex-werkgever des te pijnlijker dat de Duitser de sport zo roemloos heeft moeten verlaten. Horner is echter van mening dat de viervoudig wereldkampioen ook trots mag zijn op wat Aston Martin dit jaar laat zien. “Het moet zeker frustrerend zijn voor Seb om te zien hoe goed het dit jaar gaat bij Aston Martin”, zo wordt hij geciteerd door het Duitse Sport Bild.

“Hij heeft daar geen gemakkelijke tijd gehad. Maar laten we reëel zijn: zonder Seb zou Aston Martin nu niet staan waar ze dit jaar staan. Hij heeft absoluut zijn aandeel gehad in hun huidige succes. Verder ben ik ervan overtuigd dat hij nog altijd geniet van de tijd die hij nu door kan brengen met zijn familie”, sluit Horner af.