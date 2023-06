Vincent Bruins

Zondag 25 juni 2023 11:23

Stefano Domenicali heeft een tipje van de sluier opgelicht over de toekomst van de kalender van de koningsklasse. Zo vertelt de CEO van de Formule 1 over de Grand Prix van Spanje, roterende races in Europa en wat er nodig is voor circuits die een boel geschiedenis hebben, om op de kalender te blijven.

De Formule 1 heeft de afgelopen jaren een boel kritiek van fans gekregen op de kalender. Zo zouden er met Grands Prix in Abu Dhabi, Bahrein, Qatar en Saoedi-Arabië teveel races zijn in het Midden-Oosten en daardoor te weinig ruimte voor races in Europese landen waar momenteel geen Grands Prix worden gehouden, zoals Duitsland en Frankrijk. Ook is de toekomst van de race in België op Spa-Francorchamps, door velen beschouwd als het mooiste circuit op de kalender, in gevaar.

Madrid in plaats van Barcelona

"Het klopt dat Madrid een race wil organiseren in de toekomst, maar daar is nog niks over beslist," begon Domenicali bij de Beyond the Grid-podcast. "We zijn ontzettend blij met hoe Barcelona met de toekomst omgaat. [Door de dreiging van Madrid] zullen ze reageren en pushen voor verbeteringen die overal nodig zijn. We zien dat het tv-publiek ongelooflijk hard aan het groeien is, dankzij Fernando [Alonso] die het erg goed doet, en Carlos Sainz die bij Ferrari zit. Beiden hebben veel fans." Vroeger had Spanje twee races met de Europese Grand Prix in Valencia, maar zoiets zal in de toekomst niet gebeuren. "We hadden toen nog een kalender gericht op Europa, maar tegenwoordig is het wereldwijd met grotere races. Ik verwacht dat races in Europa geroteerd zullen worden, maar niet twee [races in hetzelfde land] in hetzelfde seizoen."

In komende twee jaar bevestiging

Domenicali kon niet vertellen welke races geroteerd zullen worden, maar de Formule 1 "heeft al gesprekken met een aantal [circuits] en het is iets dat in de komende twee jaar formeel helder zal worden," aldus de voormalig teambaas van Ferrari. "Natuurlijk is het zeer belangrijk dat de races met een boel geschiedenis hun eigen persoonlijkheid hebben. Ik moet lachen, wanneer ik mensen hoor zeggen dat de Formule 1 historische races niet respecteert. Het is juist andersom. Je moet alleen begrijpen dat de wereld aan het evolueren is. Historische races zullen dus altijd deel uitmaken van de kalender, maar sommigen moeten erkennen dat er veranderingen aan bijvoorbeeld de infrastructuur nodig zijn," zo doelt de 58-jarige Italiaan op een circuit zoals Spa-Francorchamps. "De fans komen steeds maar weer met andere behoeften. Als je ze niet geeft wat ze verdienen, is het niet meer historisch toch?"