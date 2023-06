Remy Ramjiawan

Zaterdag 24 juni 2023 19:46 - Laatste update: 19:52

Voor dr. Helmut Marko is het duidelijk dat Max Verstappen volgende week zondag zijn vierde zege in Oostenrijk gaat pakken. De adviseur van Red Bull Racing verwacht dat de tweevoudig kampioen uiteindelijk aan het langste eind zal trekken op het thuiscircuit van de renstal.

Voor de tiende ronde van het wereldkampioenschap reist het spektakel af naar Spielberg, voor de Grand Prix van Oostenrijk. Charles Leclerc wist de editie van 2022 nog op zijn naam te zetten, maar Verstappen staat nog altijd bovenaan het lijstje van coureurs met meeste zeges in Oostenrijk. Ook voor aankomend weekend zien de kansen er voor de 25-jarige Limburger er goed uit, want de RB19 is nog steeds de snelste wagen van het veld. Wel moet teamgenoot Sergio Pérez er een schepje bovenop doen, want de Mexicaan wist de afgelopen drie races niet eens Q3 te halen.

Artikel gaat verder onder video

Maatje Mateschitz

Tegenover OE24 legt Marko uit dat dit de eerste editie zonder Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz wordt en dat is toch wel apart. "We komen [naar Oostenrijk red.] met de honderdste overwinning voor Red Bull. Ik weet zeker dat hij [Mateschitz red.] daar heel blij mee zou zijn geweest. Het is natuurlijk jammer dat hij het niet meer heeft kunnen meemaken - het is een van de vele momenten waarop je zou willen dat Mateschitz er nog was. Aan de andere kant is hij op een bepaalde manier toch altijd bij ons", zo opent de tachtigjarige Oostenrijker over het verlies van Mateschitz.

Orange Army

Wat betreft het sportieve aspect is het volgens Marko duidelijk, de 42e zege van Verstappen is in de maak. "Max heeft hier vaker gewonnen dan wie dan ook. Het circuit past bij hem, de vele Nederlanders stimuleren hem nog meer. Spielberg is bijna een thuis-Grand Prix voor hem - naast Zandvoort en de Belgische GP, waar hij geboren is." Daarnaast geniet Marko van al die oranje vlekken op de tribunes: "Als je aankomt en het enthousiasme ziet, de volle tribunes met veel Nederlands oranje voor Max, dan smelt je hart."