Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Oostenrijk

Remy Ramjiawan

Zaterdag 24 juni 2023 19:10

Over een ruime week staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Het thuiscircuit van Red Bull Racing is een populaire locatie voor de Nederlandse Formule 1-fan en de afgelopen jaren was de Orange Army dan ook goed vertegenwoordigt in Spielberg. Dit jaar wordt niet alleen de hoofdrace op zondag in Oostenrijk verreden, het is namelijk ook het tweede sprintweekend van het seizoen.

Max Verstappen reist ook voor de tiende ronde van het wereldkampioenschap af naar Oostenrijk als de kampioenschapsleider. De Nederlander heeft op dit moment 195 punten bij elkaar verzameld en dat zijn er 69 meer dan nummer twee en teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan moet dan ook vooral nummer drie Fernando Alonso in de gaten gaan houden, want de Spanjaard staat inmiddels op slechts negen punten afstand. In het constructeursklassement leidt Red Bull Racing nog altijd met 321 punten, Mercedes heeft inmiddels de tweede plek in handen met 167 punten, maar daar staat Aston Martin met 154 punten niet ver achter.

Red Bull Ring

De Grand Prix van Oostenrijk staat als sinds 1963 op de Formule 1-kalender, maar in de beginjaren werd er nog geracet op het Zeltweg Luchthaven Circuit. Vanaf 1969 werd er overgeschakeld op de huidige baan (zij het met een iets andere lay-out), die op dat moment nog door het leven ging als de Österreichring en later als de A1 Ring. De Red Bull Ring is 4.318 kilometer lang en bestaat uit tien bochten en de race zal worden verreden onder 71 ronden. Vooral de drie lange rechte stukken zullen allesbepalend zijn voor inhaalmanouveres en met drie DRS-zones lijken er genoeg kansen te gaan komen. Het ronderecord is met een 1:05.619 nog altijd in handen van Carlos Sainz (2020).

Voorlopige weersverwachting

Het duurt nog een week voordat de Formule 1 daadwerkelijk zich daadwerkelijk in Oostenrijk zal bevinden en de weersvoorspelling kan dan ook nog wijzigen. Op dit moment laat de weersverwachting een flinke kans op neerslag en onweer zien tijdens het raceweekend in Spielberg. Zo wordt er voor de vrijdag zo'n 64 procent kans op een onweersbui voorspeld, op zaterdag is dat 57 procent en voor de zondag ligt dat op 58 procent. Daarnaast zal het een relatief fris weekend zijn met het kwik dat tussen de 12 en 23 graden Celsuis zal schommelen.

Stand coureursklassement

Stand Constructeurskampioenschap

1. Red Bull Racing 321 punten 2. Mercedes 167 punten 3. Aston Martin 154 punten 4. Ferrari 122 punten 5. Alpine 44 punten 6. McLaren 17 punten 7. Alfa Romeo 9 punten 8. Haas 8 punten 9. Williams 7 punten 10. AlphaTauri 2 punten

Tijdschema Grand Prix van Oostenrijk

Het tweede sprintweekend van het jaar zal in Oostenrijk plaatsvinden en dus ziet het tijdschema er net iets anders uit, dan normaal. Zo zal er op vrijdag 30 juni om 13:30 uur worden afgetrapt met de eerste vrije training in Spielberg. Die wordt opgevolgd door de kwalificatie die om 17:00 uur van start gaat. Op zaterdagmiddag om 12:00 uur is het dan tijd voor de Sprint Shootout en om 16:30 uur gaan de lichten uit voor de tweede sprintrace van het seizoen. Zondag om 15:00 uur zullen de lichten doven voor de Grand Prix van Oostenrijk.

Vrijdag 30 juni

Eerste vrije training: 13:30 uur

Kwalificatie: 17:00 uur

Zaterdag 1 juli

Sprint shootout: 12:00 uur

Sprintrace: 16:30 uur

Zondag 2 juli

Grand Prix: 15:00 uur